'Selin Karakaya Kadınlar Satranç Şampiyonası' tamamlandı

Satranç şampiyonu, Ṣampiyon Melek Selin Karakaya anısına düzenlenen 'Selin Karakaya Kadınlar Satranç Şampiyonası' tamamlanarak dereceye girenlere ödülleri verildi.

Edip Elektronik sponsorluğunda gerçekleşen turnuvanın ödül töreninde konuşan Kıbrıs Türk Satranç Federasyonu Başkanı Mert Taşkın, 4-7 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen turnuvanın Şampiyon Melek Selin Karakaya anısına düzenlendiğini kaydetti.

Selin’in milli satranç sporcusu olduğunu dile getiren Taşkın, Ṣampiyon Melekler'in kaybından ötürü duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Turnuva sponsoru Edip Elektronik adına konuşan Ayşe Edip de, böylesi anlamlı bir turnuvaya sponsor olmaktan duyduğu gururu dile getirdi.

Şampiyon Melek Selin Karakaya’nın annesi, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya’da, turnuvaya kızının isminin verilmesinden ötürü Kıbrıs Türk Satranç Federasyonu’na teşekkür ederek, Selin’in çok azimli ve disiplinli bir sporcu olduğunu kaydetti. Konuşmaların ardından ilk 5’e giren sporculara ödülleri takdim edildi.