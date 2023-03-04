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Serhat Deniz, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörlüğüne getirildi
Spor
04 Mart 2023 Cumartesi 12:17
Genç
Ülkemiz teknik direktörlerinden Serhat Deniz teknik ekibinde görev yaptığı Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımında önemli görevi üstlendi.
Deniz, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımının teknik direktörlük görevine getirildi.
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