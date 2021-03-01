Sertoğlu, futbol Sezonu'nun durumu ile ilgili olarak açıklama yaptı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, 2021-2022 Futbol Sezonu'nun durumu ile ilgili olarak açıklama yaptı.

Başkan Sertoğlu'nun açıklaması şöyle;

"Spor kamuoyunun bilgisine;

Çok değerli futbol camiası, bilindiği gibi ülkemizin de içerisinde bulunduğu zorlu Covid-19 pandemi dönemi, tüm sektörlerde olduğu gibi futbolumuzda da ciddi anlamda olumsuz bir etki yaratmıştır. Şöyle ki; 2019-2020 Futbol Sezonu, Mart 2020’de ülkemizin kapanmasıyla durmuş ve verilen üç buçuk aylık aranın ardından büyük bir özveriyle liglerimizi kaldığımız yerden devam ettirmiştik. O dönemde “futbol oynanmamalı, ligler iptal edilmeli vb.” yorumlarda bulunan ve bizi futbol oynattığımız için haksız eleştirilere maruz bırakanlara rağmen sezonu sıfır vaka ve olay ile kapatmış ve yarım kalan liglerimizi tamamlayıp tescil etmiştik.

Ancak o dönemki pandemi şartları ile bugünkü şartların aynı olmadığı da herkesin bilgisi dahilindedir. Zira o dönemde ülke belli bir süre dıştan gelenlere kapanmış ve uzunca bir süre de “sıfır vaka” ile sağlık açısından olumlu bir noktadayken günümüzde vaka sayıları dengesiz bir şekilde artıp azalmaktadır.

Tüm bu gelişmeler ışığında ülkemizde yeniden vakaların artış göstermesi ile geçtiğimiz aylarda kulüplerle birlikte almış olduğumuz karar doğrultusunda ülkedeki sağlık ve ekonomik koşullar sebebiyle 2020-2021 Futbol Sezonu’nu oynatmayarak askıya almıştık. Almış olduğumuz karar sonrası da çok ciddi eleştirilere maruz kaldığımız da herkesin malumudur. Ancak geride bıraktığımız süreç ve geldiğimiz şu günlerde zaman bizleri haklı çıkarmış ve 1 sezon futbol oynatmayarak ülkemizde hastalığın yayılmamasını sağlamakla beraber camia olarak ekonomik açıdan da faydalı bir duruş sergilediğimiz ortaya çıkmıştır.

Hal böyleyken şunu da belirtmeliyim ki önümüzdeki 2021-2022 Futbol Sezonu’nun oynanması, ülkemiz ve futbol kulüplerimiz için olmazsa olmazımızdır. Zira futbol; birçok kesimi etkileyen ve ülke ekonomisinin çarkları arasında önemli yere sahip bir sektördür. Bu bağlamda hem ülkemizin normal yaşamına dönebilmesi hem de sosyalleşebilmesi adına önümüzdeki sezonu devletimizi yönetenlerle de istişare ederek, bir şekilde planlayıp oynatmamız gerekmektedir.

Bizler futbol camiası olarak ülkemiz için elimizi taşın altına fazlasıyla koyduk ve üzerimizdeki sorumluluğu da yerine getirdik. Kıbrıs Türkü’nün tarihi boyunca hep önemli bir yer tutan futbol kulüpleri, bu zorlu Covid-19 koşullarında da yine ülkenin yararına adımlar atmıştır. Ancak futbola verilen bu ara da bugün itibariyle Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun (KTFF) yeniden açılmasıyla artık bitmiştir ve yeniden işe koyulma vaktimiz gelmiştir. Bu böyle bilinmelidir ki gelecek sezon ülkemizde futbol oynanması için ne gerekiyorsa yapacağız.

Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Sn. Ersin Tatar, Başbakan Sn. Ersan Saner, Spordan Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi, Enerji Bakanı Sn. Erhan Arıklı, Sağlık Bakanı Sn. Ünal Üstel ve Maliye Bakanı Sn. Dursun Oğuz’dan bugün itibariyle randevu taleplerimiz olmuştur. Devletimizi yönetenlerle görüşmemizin akabinde kulüp başkanlarımızla da istişare toplantısı gerçekleştirip gelecek sezonun startını nasıl vereceğimizin çalışmalarını hızlandıracağız.

Kamuoyuna saygılarımla bildiririm,"