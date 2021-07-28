Sertoğlu ile Tatar dış temas konusunda görüştü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret ederek görüştü.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, TC Büyükelçiliği dahil olmak üzere tüm görüşmeleri tamamlayarak yıllardır kanayan yaramız olan spor izolasyonları konusunda Cumhurbaşkanlığı ile birlikte yürütülen proje ile ilgili görüşmek üzere Cumhurbaşkanı’nı ziyaret ettiklerini belirterek, doğru hamleler yaparak Cumhurbaşkanı’nın önderliğinde bu konuda uzun yıllardan sonra dev bir adım atmayı hedeflediklerini söyledi.



Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, spor ambargolarının gençliğimizin ve hepimizin ortak sorunu olduğunu, bunun insan hakları sorunu olduğunu belirterek, bütün dünyanın da bunu bildiğini kaydetti. “Bu mücadeleyi sürdürmek bizim gençlerimize olan görevimizdir. Uluslararası bağlantıları en iyi şekilde değerlendirmek suretiyle bu engellerin nasıl aşılacağı konusunda hep birlikte çalışmak gençlere olan borcumuzdur ” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu konuyu görüştüklerini, Türkiye takımlarında yer alan Kıbrıslı Türk sporcularla görüştürdüklerini belirtti. Kıbrıs Türk halkının her türlü spor alanında büyük bir inançla, aile desteğiyle ve imkanları doğrultusunda devletin de desteğiyle başarılı ve yetenekli sporcular yetiştirdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye milli takımlarında yer alarak dünyaya kendimizi anlatmaya çalıştığımızı söyledi.





Doğru temasları bularak birlikte çalışarak bu konuyu aşabilme temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, sporun ve futbolun Eylül ayından itibaren yeniden belli koşullarda pandemi tedbirlerine ve düzenlemelere bağlı kalarak başlayacağını ifade ederek, tüm futbol camiasına başarılar diledi.Görüşmede KTFF Dış İlişkiler Sorumluları Hasan Çerkez ve Muhittin Tolga Özsağlam, KTFF Genel Sekreteri Av. Enver Baturalp, Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol ve Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı hazır bulundu.