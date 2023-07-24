Sertoğlu, Kulüpler Birliği başkanlığına seçilen Karavezirler'i kutladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, KKTC Futbol Kulüpler Birliği'nde yapılan genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Aytaç Karavezirler'i kutladı.

Başkan Sertoğlu'nun açıklaması şöyle;"KKTC Futbol Kulüpler Birliği’nin geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği Genel Kurulu’nda başkanlığa yeniden seçilen Aytaç Karavezirler’i ve yönetim kuruluna seçilen arkadaşları tebrik ederim. Gerçekleşen genel kurulda kulüplerin olgunca ve birlikte hareket edip toplantı salonundan birlik beraberlik içerisinde ayrılması çok değerliydi. Kulüplerimizin birliği özellikle bu süreçte çok önemli. Bu bağlamda şahsım ve yönetim kurulum adına başkanlık için yarışan Aytaç Karavezirler ve Rifat Berkel’e olgun duruşları sebebiyle teşekkürlerimi sunarım.

Şu unutulmamalıdır ki kulüplerimizin bir arada olması her şeyden daha önemlidir. Tüm futbol camiası olarak hepimiz aynı gemideyiz ve kulüplerimizin birliğinin bozulması, ayrışmanın olması kısacası bu geminin batması durumunda bu ülkede futbol da batar. Tüm kulüplerimize KKTC Futbol Kulüpler Birliği Genel Kurulu’nda göstermiş olduğu duyarlılık için teşekkür eder saygılar sunarım."