Sertoğlu: “Lig 22 Ekim’de başlayacak”

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, 2020-2021 sezonu ile ilgili olarak basın toplantısı yaptı. Sertoğlu sözlerine 2019-2020 sezonunda, bu zorlu ve olağanüstü süreçte başarılı olan kulüpleri tebrik ederek başladı. Zorlu bir dönemi geride bıraktıklarını ve süreci alınlarının akıyla tamamladıklarını kaydeden Sertoğlu, “Kulüplerimizi, futbolcularımızı, hakemlerimizi ve tüm katkı koyanları tebrik ederim. Stresi ve zorlu bir süreç oldu ancak adaletli ve namuslu bir şekilde 2019-2020 sezonunu tamamladık. Bu süreçte fiziksel ve psikolojik olarak herkes yıprandı, kolay olmadı ancak herşey de planladığımız şekilde oldu.”diye konuştu.

Yeni sezonla ilgili bilgi veren Sertoğlu, 17 Ağustos 2020 tarihinde 1.Transfer Dönemi’nin başlayacağını ve 16 Ekim 2020’de Süper Kupa, 22 Ekim 2020’de de K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig’in başlayacağını aktardı. Ligin normal şartlardan daha geç başlamasından dolayı ilk devrede takımların 3 kez hafta arası maç yapacağını kaydeden Sertoğlu, “Son iki sezonda transferlerle ilgili özellikle ödeme konularında ciddi sıkıntılar yaşandı. Biz de bu ödemelerle ilgili ciddi stresini yaşadık. Kulüplerin sadece maçlarını düzenlemekle kalmıyor onların problemleriyle de boğuşuyor, onlara arabuluculuk yapıp yardımcı olmaya çalışıyoruz.”dedi.

Transfer yasağı geliyor

KTFF Başkanı transferlerde yaşanacak sıkıntılarla ilgili olarak Yönetim Kurulu’nun bir karar aldığını ve bundan sonra herhangi bir transfer işleminde çekin geri dönmesi durumunda, çekin geri döndüğü tarihten itibaren kulübün transfer yasağına gireceğini söyledi. Sertoğlu, “İlgili futbolcunun lisansı da o andan itibaren askıya alınacak ve ilk transfer döneminde de oyuncu eski kulübüne bedelsiz olarak geri dönecek. Bu sebeple kulüpler ayağını yorganına göre uzatsın, futbolcular antrenörler dikkatli anlaşmalar yapsın.”dedi.

“Kulüpler irade göstererek altyapıya eğilim göstermeli”

Hasan Sertoğlu, şahsi fikrinin kulüplerin minimum seviyede transfer yapması gerektiği olduğunu ifade ederek, “Kulüpler irade göstererek altyapıya eğilim göstermeli, bu 1 yıl içinde tüm kulüpler borçlarını azaltmalı ve bütçelerini de ciddi oranda daraltmalıdır.”dedi.

“Yurtdışına çıkan para bir müddet buradaki ekonomiye akmalı”

KTFF Başkanı Sertoğlu, yabancı oyuncu sayısında da maddi sebeplerden dolayı bir değişikliğe gittiklerini ifade ederek, “Ömrüm futbolun içinde geçti ve futbol aşığı bir insanım. Ben de futbolsevere olarak sahada 3 kaliteli yabancıyı izlemek isterim. Ancak bizim gibi küçük bir ülkeye göre yurt dışına yabancı futbolcular için çıkan para ciddi seviyededir. Bu paranın bir müddet burada kalması ve bizim ekonomimiz içerisinde dönmesi gereklidir.”dedi.

Yabancı sayısı 1 oldu

Sertoğlu açıklamasında 2020-2021 sezonundan itibaren Süper Lig’de 1 yabancı futbolcu, 1.Lig’de de 1 Türkiye Cumhuriyeti veya Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı futbolcuya müsade edileceğini ifade etti.

U20 Ligi geldi, 21 yaş altı kuralı revize edildi

Uzun yıllardır süren U21 Ligi’nin yeni sezonda U20 Ligi olarak oynanacağını ifade eden Sertoğlu, yine bir süredir yürürlükte olan U21 kuralının da değiştiğini söyledi. U21 kuralının, “Genç oyuncu bulundurma kriteri” adı altında yeniden düzenlendiğini ifade eden Sertoğlu, KTFF’nin açıkladığı yaş kategorilerinde en az 5 genç oyuncunun kadroda bulundurulmasının zorunlu olduğunu kaydetti. Sertoğlu bu futbolcularla ilgili süre kısıtlamasının ortadan kalktığını ve kadroda bulundurma kuralının geldiğini söyledi. Yine pandemi sonrası ortaya çıkan 5 oyuncu değişikliği hakkının yeni sezonda devam edeceğini aktaran Sertoğlu, “Bu sayede genç futbolcular da daha fazla şans bulacaktır.”dedi. Sertoğlu ayrıca aynı gün oynanan karşılaşmalarda genç takımdan, A takıma çıkan oyuncu sayısı kriterinin de kaldırıldığını ve bu kuralın yeni sezonda uygulanmayacağını belirtti.

“Devletin görevi spora sahip çıkmaktır”

Ülkedeki gençliğe verilen değerin bu olmaması gerektiğini ve devletin gençlere, kulüplere, spora sahip çıkmasının bir görev olduğunu aktaran Sertoğlu, “Son iki günde yaşadıklarım beni çok üzdü. Birçok insan yıllarını, parasını ve emeğini bu futbol için, spor için harcadı. İnşallah yanılırım ancak ilerleyen süreçte sporla ilgili ciddi bir kaos bizi bekler.”dedi.

“Bu yıl herkesin fedakarlık yılı olmalı”

Bu yılın herkes için fedakarlık yılı olması gerektiğine inandığını aktaran Sertoğlu, “Yıllardır herkes parasını aldı, kulüpler verdi, federasyon verdi. Bu sene alanların fedakarlık zamanıdır. Herkes kulübüne sahip çıkacak. Ben her zaman olduğu gibi kulüplerin yanında olmaya devam edeceğim. Kulüpler olmazsa bu gençlik biter.”dedi.