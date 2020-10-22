Sertoğlu'ndan Sağlık Bakanlığı ile gerçekleşen toplantı hakkında

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Sağlık Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşme sonrası açıklama yaptı.

Sertoğlu'nun açıklaması şöyle;

"Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) olarak bugün Sağlık Bakanlığı’nda; KKTC Sağlık Bakanı Dr. Sn. Ali Pilli, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Başkanı Dr. Sn. Ali Çaygür ve Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Kemal Deniz Dana ile futbolun yeniden başlaması konusunda 2. Başkanvekilim Sn. Oktay Çocuk ile birlikte bir toplantı gerçekleştirdik.

Gerçekleştirilen toplantıda 25 Eylül 2020 tarihinde yapılan Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı’nda oybirliği ile aldığımız kararları içeren futbolun yeniden başlamasına yönelik yazıyı kendilerine ilettik.

Sn. Pilli ve yetkililer söz konusu yazının içeriğini inceledikten ve gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra bize cevap vereceklerini ileterek, önümüzdeki hafta başında yeniden biraraya gelinmesi konusunda tarafımıza bildirim yapmışlardır."