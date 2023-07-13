Sertoğlu ve ekibi Trabzon'da temaslarda bulundu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu ve beraberindeki heyet U12 Turnuvası için bulunduğu Trabzon’da bir dizi temas ve ziyaretlerde bulundu. Sertoğlu ve ekibi Trabzonspor Başkan Yardımcısı Zeyyat Kafkas’ı Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde ziyaret etti. Sertoğlu ve ekibi ayrıca Trabzon İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu’nu da ziyaret ederek KKTC Milli Takım formalarını takdim etti. Sertoğlu Kafkas ve Arıcıoğlu’nun yanı sıra KKTC Trabzon Başkonsolosu Erek Çağatay’ı da makamında ziyaret ederek yanlarında olduğu için teşekkür etti.

İlk ziyaret Trabzonspor Başkan Yardımcısı’na

İlk olarak Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne giden Sertoğlu ve beraberindeki heyet burada Trabzonspor Başkan Yardımcısı Zeyyat Kafkas ve ekibi tarafından karşılandı. İkili bir süre sohbet ettikten sonra yemeğe geçildi ve burada çok önemli işbirlikleri konusunda konuşmalar gerçekleşti.

Daha sonra hediyeler takdim edilirken Sertoğlu, Zeyyat Kafkas, Necati Özçağlayan ve Hamdi Aslan’a KKTC Milli Takım forması hediye etti. Trabzonspor ekibi de Sertoğlu’nun yanı sıra KTFF 2.Başkanvekili Hüseyin Duvarcı, Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Ekmekçi ve KKTC Trabzon Başkonsolosu Erek Çağatay’a Trabzonspor forması hediye etti.

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdür Arıcıoğlu ile temas

Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nin ardından Şenol Güneş Spor Kompleksi içerisinde yer alan Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne giden Sertoğlu ve heyeti burada da müdür Lokman Arıcıoğlu ile görüştü. Heyetler bir süre sohbet ettikten sonra birbirilerine hediyeleri takdim etti.

Çağatay’a teşekkür ziyareti

KTFF Başkanı Sertoğlu ve heyeti son olarak KKTC Trabzon Başkonsolosu Erek Çağatay’ı makamında ziyaret etti. Sertoğlu, Çağatay’a turnuva boyunca yanlarında olduğu için teşekkür ederken, KKTC Milli Takım forması hediye etti.