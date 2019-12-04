Sessiz maçta Fenerbahçe İstanbulspor'u 4 golle geçti

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'u 4-0 yenerek, tur için avantaj yakaladı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, Deniz Türüç, Ferdi Kadıoğlu, Vedat Muric ve Miha Zajc'ın golleriyle 4-0 mağlup etti.

Bu karşılaşmanın rövanşı 18 Aralık Çarşamba günü İstanbulspor'un sahasında oynanacak.

Ferdi Kadıoğlu göz doldurdu

Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, İstanbulspor karşısındaki etkili futboluyla göz doldurdu.

Geçen sezon transfer olduğu sarı-lacivertli takımla ilk kez 11'de sahaya çıkma fırsatı yakalayan Ferdi, şansını iyi değerlendirdi.

Deniz Türüç'ün attığı golün pasını atan Ferdi, Fenerbahçe'nin ikinci golünü de filelere gönderen isim oldu.

Genç oyuncudan gol pası

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki bir diğer futbolcusu Muhammed Gümüşkaya, son 10 dakikada oyuna girerek skora katkıda bulundu.

Maçın 80. dakikasında Mauricio Isla'nın yerine oyuna dahil olan Muhammed, Zajc'ın attığı golün pasını verdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Yanal: Net bir sonuç oldu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor karşısında 4-0'lık net bir skor aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yanal, fazla zaman almayan oyuncuları kullandıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Net bir sonuç oldu. Fiziksel verilerle baktığımızda oldukça yeterli gibi gözükse de daha hızlı, çabuk, hücumda daha baskın oynayabileceğimiz dakikalar vardı. En azından bugün Fenerbahçe'nin geleceği için bir süreç yaşatıyoruz. Hem Ferdi hem de Muhammed'i oynattık ve bu süreci yaşatma şansı yakaladık. Bu konuda hepinizden fazla iştah ve düşüncedeyiz. Doğru zamanda doğru hasatı almak gerekiyor. Fenerbahçe gibi beklentinin yüksek olduğu takımlarda bunu doğru zamanlarda gerçekleştirmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ersun Yanal, isim vermeden bir televizyon programında kendisi ve ailesi hakkında yapılan yoruma da sert bir cevap vererek, şunları kaydetti:

"Aslında hiç alakası olmayan bir konuya girmek istiyorum. Fenerbahçe taraftarlarından özür diliyorum böyle bir konu için vakitlerini alacağım için. Bir zat-ı muhterem bir televizyon programında benim yöneticimle ve oğlumla ilgili saçma sapan suçlamalar yaptı. Sosyal medya trollerimin olduğunu, bunu düzenleyenin de oğlum olduğunu söyledi. Bu aşağılıkça sözlerini ispatlaması için 1 hafta süre tanıyorum. İspat etmezse önce mahkemeye onu vereceğim ve onu afişe edeceğim. Yeter artık. Çamur at izi kalsın, yok artık. Bu konulara girmem ama zat-ı muhterem bunu ispat etmezse bu konuya nasıl gireceğimi gösteririm. Bunun hesabını da hem yargıda hem de bağıra bağıra her yerde söyleyeceğim."

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Avcı: Bizi iyi analiz etmişler

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, Fenerbahçe'nin hak ettiği bir galibiyet aldığını dile getirdi.

Sarı-lacivertli takımın iyi oynadığını anlatan Avcı, "Fenerbahçe galibiyeti hak etti. Erken gol yememiz, hatta ikinci golü hatayla yememiz takım üzerinde olumsuz etki oluşturdu. Rakibimiz iyi bir takım ve geri dönüş yapmak kolay değildi. İkinci yarı sistemimizi de değiştirdik ama rakibimiz skoru alınca topla da iyi oynadı. Bizi iyi analiz etmişler." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçeli kaleci Tekin: İki kulvarda da bu sezon kupayı kazanmak istiyoruz

Fenerbahçeli kaleci Harun Tekin, hem Süper Lig'i hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istediklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda İstanbulspor'u 4-0 yendikleri maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Harun, şunları kaydetti:

"İki kulvarda da bu sezon kupayı kazanmak istiyoruz. Kazandığımız için mutluyuz. Bizim için önemliydi. Oynamayan oyuncular eksiklerini giderdi ve forma şansı buldu. Avantajlı bir skor yakaladığımız için arkadaşlarıma teşekkür ederim. İlk ayakta böyle bir galibiyet aldığımız için takımı tebrik ediyorum. Uzun süreden beri oynamıyordum. Bu karşılaşmalar oynamayan oyuncular için çok önemli. Daha önce Tarsus İdmanyurdu karşılaşmasında oynayamadım rahatsızlıktan dolayı. Altay ile güzel bir rekabetimiz var. Bu da bizim kalemize yansıyacak. Formayı özledim."

Maçın özeti

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'u 4-0 yendi.

15. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahasının solunda Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında Deniz Türüç'ün kafa vuruşunda, top direğe de çarparak ağlara gitti: 1-0.

16. dakikada Fenerbahçe, 2. golü buldu. Santra vuruşundan sonra savunmaya baskı yaparak topu kazanan Ferdi Kadıoğlu, meşin yuvarlağı Muric'e attı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Muric, müsait durumdaki Ferdi'ye topu gönderdi. Ferdi de topu boş kaleye attı: 2-0.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

71. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Deniz Türüç'ün ara pasıyla sağdan ceza sahasına giren Muric, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 3-0.

88. dakikada sol kanattan ceza sahasında çizgiye inen Muhammed Gümüşkaya, topu kale sahasının önünde Zajc'a çıkardı. Zajc düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-0.

Karşılaşmayı Fenerbahçe, 4-0 kazandı.