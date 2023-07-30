Sinan Erdem anısına yarıştılar

Taekwondo Karate Judo Federasyonu tarafından organize edilen Sinan Erdem Taekwondo Karate Budo Martıalarts (Kurash-Wushu) Zor Haraketler Müsabakaları Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.

Salonda soğutma sisteminin olmamasından dolayı aşırı sıcakta gerçekleştirilen yarışmanın ödüllerini, Federasyon Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen ile federasyon, bölge ve kulüp temsilcileri verirken, müsabakaları Master Öykü Ergin, Ali Uslu, Ceyda Uçaner ve bölge hakemleri yönettiler.

Sikletlerinde Birinci Olanlar

Bayanlar Zor Haraketler

1.Kategori: 1.Bulem Sezer

2.Kategori: 1.Zehra Naz Ağan

3.Kategori: 1.Ayşenur Çakır

4.Kategori: 1.Zeynep Keskin

5.Kategori: 1.Zehra Naz Bayram

6.Katgori: 1.Spellana Gankama

Erkekler Zor Haraketler

1.Kategori: 1.Sam Norozi

2.Kategori: 1. Yusuf Mertgenç

3.Kategori: 1.Yağız Arkın Akalın

4.Kategori: 1.Ali Efe Günay

5.Kategori: 1.Kaan Arkın Akalın

6.Kategori: 1.Muhammet Mustafa Mertgenç

7.Kategori: 1.Ays Apzeale

8. Katagori: 1.Yağız Sarıkurt

9.katagori: 1.Sakir Atınç Yağızsoy

10.Katagori: 1.Özkay Ramiz

11.Katagori: 1. Reza Golmohammad