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Sinan Erdem anısına yarıştılar

Sinan Erdem anısına yarıştılar
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Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Sinan Erdem Taekwondo Karate Budo Martıalarts (Kurash-Wushu-Muaythai) Müsabakaları Girne'de Avrasya Taek Wondo Merkezi’nde önceki akşam (Cuma) yapıldı.

Yarışmanın ödüllerini ,Federasyon Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen ile federasyon ,Bölge ve kulüp temsilcileri verirken , Müsabakaları uluslararası kokartlı hakemlerimiz yönettiler.

Sinan Erdem zor haraketler müsabakalaranıda katagorilerinde birinci olan sporcular;

1.Kategori: 1.Pınar Akarpınar

1.Kategori: 1.Ceyda Uçaner

1.Kategori: 1.Ana Tüysüz

1.Kategori: 1.Dilfuza Karimova

1.Kategori: 1.Zeynep Zorlu

1.Kategori: 1.Gizem Gürpınar

1.Kategori: 1.Cansu Demirel

1.Kategori: 1.Nisa Biricik

1.Kategori: 1.Masal Akarpınar

1.Kategori: 1.Togzhan Birzhankyzy

1.Kategori: 1.Sevinç Uludağ

1.Kategori: 1.Elif Uludağ

1.Kategori: 1.Kerim Karpuz

1.Kategori: 1.Arda Aslan Öztürk

1.Kategori: 1.Şakir Yağızsoy

1.Kategori: 1.Kıvanç Çağlin

1.Kategori: 1.Özkay Ramiz

1.Kategori: 1.Yaman Doruk Durmaz

1.Kategori: 1.Arda Akın Altuntaş

1.Kategori: 1.Alex Tüysüz

1.Kategori: 1.Şakir Atınç Yağızsoy

1.Kategori: 1.Sinan Tüfekçi

1.Kategori: 1.Yusuf Seyhan Şen

1.Kategori: 1.Doruk Türkmen

1.Kategori: 1.Ziya Berk Alav

1.Kategori: 1.Halil Bildik

1.Kategori: 1.Kadir Kabakulak

1.Kategori: 1.Aziz Üstün

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