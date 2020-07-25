Sinan Erdem anısına yarıştılar

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Sinan Erdem Taekwondo Karate Budo Martıalarts (Kurash-Wushu-Muaythai) Müsabakaları Girne'de Avrasya Taek Wondo Merkezi’nde önceki akşam (Cuma) yapıldı.
Yarışmanın ödüllerini ,Federasyon Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen ile federasyon ,Bölge ve kulüp temsilcileri verirken , Müsabakaları uluslararası kokartlı hakemlerimiz yönettiler.
Sinan Erdem zor haraketler müsabakalaranıda katagorilerinde birinci olan sporcular;
1.Kategori: 1.Pınar Akarpınar
1.Kategori: 1.Ceyda Uçaner
1.Kategori: 1.Ana Tüysüz
1.Kategori: 1.Dilfuza Karimova
1.Kategori: 1.Zeynep Zorlu
1.Kategori: 1.Gizem Gürpınar
1.Kategori: 1.Cansu Demirel
1.Kategori: 1.Nisa Biricik
1.Kategori: 1.Masal Akarpınar
1.Kategori: 1.Togzhan Birzhankyzy
1.Kategori: 1.Sevinç Uludağ
1.Kategori: 1.Elif Uludağ
1.Kategori: 1.Kerim Karpuz
1.Kategori: 1.Arda Aslan Öztürk
1.Kategori: 1.Şakir Yağızsoy
1.Kategori: 1.Kıvanç Çağlin
1.Kategori: 1.Özkay Ramiz
1.Kategori: 1.Yaman Doruk Durmaz
1.Kategori: 1.Arda Akın Altuntaş
1.Kategori: 1.Alex Tüysüz
1.Kategori: 1.Şakir Atınç Yağızsoy
1.Kategori: 1.Sinan Tüfekçi
1.Kategori: 1.Yusuf Seyhan Şen
1.Kategori: 1.Doruk Türkmen
1.Kategori: 1.Ziya Berk Alav
1.Kategori: 1.Halil Bildik
1.Kategori: 1.Kadir Kabakulak
1.Kategori: 1.Aziz Üstün