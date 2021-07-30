UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Moldova temsilcisi Petrocub'u 1-0 yenen Sivasspor, 3. eleme turuna yükseldi.

2. dakikada Fajr'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta defanstan seken topu takip eden Hakan Arslan'ın şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.

25. dakikada Hakan Arslan'ın kendi yarı alanından savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Sefa Yılmaz, ceza sahasında meşin yuvarlağı istediği gibi kontrol edemeyince önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

34. dakikada Fajr'in sağdan kullandığı serbest vuruşta topa hareketlenen Henrique'nin kafasından seken meşin yuvarlağı kaleci Meira kontrol etti.

35. dakikada Sandu'nun pasında ceza alanı sol çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Sergiu Platica'nın sert şutunda, top farklı şekilde auta çıktı.

43. dakikada Fajr'in sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda, top direğin üstünden auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

53. dakikada Ambros'un soldan kullandığı kornerde, Rozgoniuc'un ceza alanından kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

57. dakikada Fajr'in soldan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda, kale alanında seken top direğin üstünden auta gitti.

61. dakikada Sandru'nun uzak mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

65. dakikada Sivasspor, golü buldu. Uğur Çiftçi'nin soldan ceza sahasına ortasında Kayode'nin yakın mesafeden kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.

81. dakikada Ambros'un ceza yayı civarından vuruşunda, top üstten auta çıktı.

Karşılaşma Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İlk maçı da 1-0 kazanan kırmızı-beyazlılar, 3. eleme turuna yükseldi.

Sivasspor, 3. eleme turunda, Bate Borisov'u saf dışı bırakan Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum ile eşleşti.

Maçtan notlar

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri nedeniyle Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda son olarak 8 Mart 2020'de Galatasaray maçını izleyen kırmızı-beyazlı taraftarlar, yaklaşık 16 ay sonra tribünlerdeki yerlerini alarak takımlarını destekledi.

Stadyum kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınan karşılaşmaya, taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Taraftarlar, mücadele öncesinde teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolculara tezahüratlarıyla destek verdi.

Otyakmaz: Şimdi artık önümüzdeki hedefimiz Dinamo Batum

Sivasspor'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, kazanarak turu geçtikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Otyakmaz, maçın ardından stat çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takım tam hazır olmasa da Petrocub'a karşı iki maçı da kazanarak turu geçtiklerine dikkati çekerek, "Kazanarak tur atlamak çok iyi. Bu takımın çok maç yaparak bu maça hazırlandığını biliyoruz. Dolayısıyla futbolcularımızın fiziklerinin de iyi olduğunu sahada gördük. Tam hazır olmasak da iki maçı da kazanmasını bildik." diye konuştu.

Organizasyonda 3. eleme turunda rakiplerinin Dinamo Batum olduğunu dile getiren Otyakmaz, "Şimdi artık önümüzdeki hedefimiz Dinamo Batum. İlk maçımızı deplasmanda, ikinci maçımızı ise burada oynayacağız." ifadesini kullandı.

Otyakmaz, uzun bir aradan sonra taraftarlarla bir araya geldiklerini hatırlatarak, "Taraftarımızla olmak çok güzel. Gerçekten onları özlemişiz. Boş statlarda maçın zevki olmuyordu. Ancak biraz daha hijyen kurallarına uysak daha iyi olurdu. Bundan sonraki maçlarda Türkiye Futbol Federasyonu şartları açıkladı. Bu yüzden ben bütün taraftarlarımızı aşı olmaya davet ediyorum." şeklinde konuştu.