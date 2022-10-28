Sivasspor Avrupa'da gruptan çıkmayı garantiledi

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 5. hafta maçında Romanya ekibi CFR Cluj'u 3-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, gruptan bir üst tura yükselmeyi garantiledi.

Sivasspor, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda CFR Cluj'u konuk etti. Müsabakayı Norveç'ten Rohit Saggi yönetti.

Sivasspor, Konferans Ligi'nde üst turu garantiledi. Yiğidolar seyircisi önünde galibiyeti üç golle aldı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 22. ve 73. dakikalarda Yatabare ile 64. dakikada Gradel kaydetti.

Sivasspor, grubunda üçüncü galibyetini alarak 10 puanla liderliğe yükseldi. Rakip CFR Cluj da 7 puanla üçüncü sırada kaldı.

Sivasspor, Cluj karşısında Romanya'da oynanan ilk maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Öt eyanda gruptan çıkmayı garantileyen Sivasspor, grubun son maçında ise beraberlik alması durumunda lider olarak bir üst tura adını yazdıracak.