Sivasspor'dan Avrupa galibiyeti

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Demir Grup Sivasspor ile Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum arasında oynanan 3. eleme turu ilk maçı 2-1 Demir Grup Sivasspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

10. dakikada Altunashvili'nin ara pasında ceza sahası içerisinde Flamarion, kaleci Ali Şaşal Vural ile karşı karşıya kaldı. Son anda kademeye giren Goutas, Flamarion'dan önce topa müdahale etti ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

18. dakikada Yatabare'nin ara pasında ceza yayı üzerinden Fajr'ın bekletmeden vuruşunda, top yandan auta çıktı.

34. dakikada ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazanılan serbest atışta Azarov, direkt kaleyi düşündü. Kaleci Ali Şaşal Vural, topu kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

Öte yandan, karşılaşmadan önce Türkiye'de çıkan orman yangınları ve Dinamo Batum altyapısında forma giyen genç bir futbolcunun vefatı nedeniyle saygı duruşunda bulunuldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum'u 2-1 yendi.