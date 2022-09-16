Sivasspor Romanya'da kazandı

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ikinci hafta maçında deplasmanda CFR Cluj takımını 1-0 yendi.
Demir Grup Sivasspor, Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda CFR Cluj ile karşılaştı. Müsabakayı Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetti.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-1 kaybettiği maçın rövanşında İsveç'in Malmö ekibine 2-0 yenilerek elenen ve yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam eden Sivasspor, gruptaki ilk maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile 1-1 berabere kalmıştı.
G Grubu'nda Demir Grup Sivasspor, Slavia Prag, CFR Cluj ve Kosova temsilcisi Ballkani'nin birer puanı bulunuyor.
Grubun diğer maçında ise Slavia Prag, Ballkani'yi 3-2 yendi.