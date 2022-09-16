Sivasspor Romanya'da kazandı

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ikinci hafta maçında deplasmanda CFR Cluj takımını 1-0 yendi.

Demir Grup Sivasspor, Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda CFR Cluj ile karşılaştı. Müsabakayı Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetti.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 28. dakikada Max Gradel'in penaltıdan attı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-1 kaybettiği maçın rövanşında İsveç'in Malmö ekibine 2-0 yenilerek elenen ve yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam eden Sivasspor, gruptaki ilk maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile 1-1 berabere kalmıştı.

G Grubu'nda Demir Grup Sivasspor, Slavia Prag, CFR Cluj ve Kosova temsilcisi Ballkani'nin birer puanı bulunuyor.

Grubun diğer maçında ise Slavia Prag, Ballkani'yi 3-2 yendi.