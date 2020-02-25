Yılda bir defa yapılan ve ustalığa geçiş olarak kabul edilen 2020 siyah kuşak sınavında kazananlar açıklandı
Sporcular,Karakuşak olmak için ; Temel Teknikler ,Hyon/Pumse/Kata, Serbest Müsabaka ,İlbo Deryon/Hoşinsul, Zor Haraketler , Kırış Müsabakaları ve son gün Yazılı İmtihan’dan sınav geçtiler
Karakuşak Sınavını , Federasyon Başkanı Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen , Genel Sekreter Pınar Akarpınar Mastrerler ; Ali Uslu ,Öykü Ergin, Antrenörler ;Zehra Karip, Ceyda Uçaner, Elena Pakovama, Ana Tüysüz başkanlığında ,İmtihan Komisyonu üyeleri, Milli takım Antrenörleri ve Teknik komite üyeleri birlikte yaptılar
Yeşim Güzel
Kemal Köstü
Özgün Yıldırım
Nehir Seringöz
Hatice Alyanak
Efe Güleç
Zeynep Keskin
Ege Bayraktar
Ramadan Alaçam
Tuğra Tığ
Yunus Alaçam
İrem Şibli
Ayça Eda Kurşun
Kıvanç Çağlin
Harun Rashid Hossain
Yağmur Sel
Andrei Conoval
Yaman Doruk Durmaz
Şakir Atınç Yağızsoy
Utku Sadula
Kamil Umut Demir