Yılda bir defa yapılan ve ustalığa geçiş olarak kabul edilen 2020 siyah kuşak sınavında kazananlar açıklandı

Sporcular,Karakuşak olmak için ; Temel Teknikler ,Hyon/Pumse/Kata, Serbest Müsabaka ,İlbo Deryon/Hoşinsul, Zor Haraketler , Kırış Müsabakaları ve son gün Yazılı İmtihan’dan sınav geçtiler

Karakuşak Sınavını , Federasyon Başkanı Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen , Genel Sekreter Pınar Akarpınar Mastrerler ; Ali Uslu ,Öykü Ergin, Antrenörler ;Zehra Karip, Ceyda Uçaner, Elena Pakovama, Ana Tüysüz başkanlığında ,İmtihan Komisyonu üyeleri, Milli takım Antrenörleri ve Teknik komite üyeleri birlikte yaptılar

Yeşim Güzel

Kemal Köstü

Özgün Yıldırım

Nehir Seringöz

Hatice Alyanak

Efe Güleç

Zeynep Keskin

Ege Bayraktar

Ramadan Alaçam

Tuğra Tığ

Yunus Alaçam

İrem Şibli

Ayça Eda Kurşun

Kıvanç Çağlin

Harun Rashid Hossain

Yağmur Sel

Andrei Conoval

Yaman Doruk Durmaz

Şakir Atınç Yağızsoy

Utku Sadula

Kamil Umut Demir