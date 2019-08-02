Slalom Şampiyonasında ikinci yarış heyecanı

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD) yaz organizasyonlarına 04 Ağustos gecesi Cyprus Wireless Klasik Otomobil Slalom şampiyonasının ikinci yarışı ile devam edecek .

Ayrıca Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Himayelerinde gerçekleştirilecek şampiyona bu yıl da 3 yarış üzerinden olacak şekilde planlandı.

28 Haziran da büyük bir katılım ve ilgi ile tamamlanan şampiyonanın ilk yarışının ardından ikinci yarışın heyecanı kaldığı yerden devam edecek

Lefkoşa’da bulunan Cemsa Karting Tesislerinde Pazar gecesi start alacak olan yarışa yine çok yoğun bir ilgi var.

Sıcak Yaz aylarının vazgeçilmez faaliyeti olan Slalom faaliyeti, 2018 sezonunda gerçekleşen şampiyona çok ses getirmiş ve takdir toplamıştı.

5 kişiye bir yıllık 10 megabit internet hediye KTKOD Cyprus Wireless Slalom Yarışı, festival havasında yapılacak…

Heyecan ve adrenalin dolu gecede,DJ Dinch’in canlı müzik performansları da sergilenecek.

Katılımcıları bekleyen hediyeler ise yüzleri güldürecek.

Yine ilk yarışta olduğu gibi bu yarışta da Yarışa kaydını yaptıran ve piste girip start alan yarışmacılar arasından kurayla belirlenecek 5 kişiye Cyprus Wireless Solutions Ltd’ten bir yıllık 10 megabit internet kazanacak.

Kayıt yaptıran ve yarışı tamamlayan her ekibe de, 2019 Royalton Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nda 10 puan verecek.

KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun da katkı sağlayacağı yarış, “Yollarda değil, pistlerde hız yap” sloganıyla başlayacak. Pistin tam olarak kullanılması planlanan yarış, iki tur üzerinden olacak.