Slalomda final zamanı...

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin organize ettiği, Türkiye İş Bankası 2022 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nda sezonun dokuzuncu etkinliği olan “Near East Bank Klasik Otomobil Slalom Yarışı” salı günü Zet Karting Leisure Center’de yapılacak.

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) Türkiye İş Bankası 2022 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası kapsamında düzenlenen etkinlikleri devam ediyor.

Bu yılın dokuzuncu, slalom şampiyonasının ise üçüncü ve final etkinliği olan “Near East Bank Klasik Otomobil Slalom Yarışı” salı akşamı saat 19.00'da başlayacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da slalom şampiyonasının finalinde genel klasmanın yanı sıra araçların yıllarına göre; E, F, G, H ve "Turing" kategorileri olacak. "Marka" kategorilerinde ise VW, Mini, Mercedes, Ford ve BMW olacak. Tüm bu kategorilerin yanı sıra "Kadınlar" kategorisi de yine olacak.

Türkiye İş Bankası’nın şampiyona sponsorluğu ve Near East Bank’ın ana sponsorluğunun yanı sıra, KKTC Telsim, Pakduş, Güven Sigorta, Capital Radio, Amesis Dijital Ajans ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin de katkılarıyla yapılacak slalom yarışında klasik severler Zet Karting pisti içerisinde hazırlanmış pist şeklinde mücadele verecek.

Kayıt işlemlerinin yarın akşam 18.00’e kadar devam edeceği duyurulurken, ilginin yoğun olduğu açıklandı. Diğer yarışlarda olduğu gibi 1 araç ile 2 kişi kayıt yaparak farklı kapı numaraları ile yarışılabilecek. Tüm slalom yarışlarında olduğu gibi bu yarışta da seyircilerin ücretsiz olarak bu yarışı takip edebileceği de duyuruldu.

Kategoriler:

1.Genel Klasman

2.E Klasmanı ( 1946-1960)

3.F Klasmanı (1961-1970)

4.G Klasmanı (1971-1980)

5.H Klasmanı (1981-1991)

6.Turing Klasmanı (1992 sonrası )

7.Kadınlar Klasmanı

8.VW cup

9.Mini cup

10.Mercedes cup

11.Ford cup

12.BMW cup