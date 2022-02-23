Şölen İskele’de başladı

KKTC Basketbol Federasyonu’nun düzenlediği 2021-2022 Büyük Erkekler Ligi, bu akşam oynanan açılış karşılaşması ile başladı. Tarihinde ilk kez basketbol liglerine katılım gösteren Larnaka Gençler Birliği ile Çetinkaya arasında İskele Spor Salonu’nda oynanan Pro Lig açılış maçı çekişmeye ve heyecana sahne oldu.

Çetinkaya’dan iyi başlangıç: 55-46

G.Birliği taraftarlarının yanı sıra İskele bölgesinden sporseverlerin yer aldığı ve kalabalık bir seyirci karşısında oynanan karşılaşmayı Çetinkaya 55-46’lık skor ile kazanarak PRO Lig’e iyi bir başlangıç yaparken, tarihi bir maçı tamamlayan Gençler Birliği alkışlarla salondan ayrıldı.

Maçın en skorer oyuncusu 20 sayı ile maçı tamamlayan Çetinkaya’dan Derviş Göksun olurken, sarı kırmızılılarda Abou-Kader Issouf 15 sayı 16 ribaunt ile double-double ile maçı tamamladı.

L.Gençler Birliği’nde takımın en skorer ismi 15 sayı ile oynayan Akinjide Omisakin olurken, Hasan Kasap 14 ribaunt toplayarak takımına önemli katkı verdi.

Sırada Koopspor-Soyer Hacıganimler maçı var

PRO Lig’de yarın oynanması gereken K.Kaymaklı-Girne Amerikan Üniversitesi maçı ileriki bir tarihe ertelenirken, ilk haftanın kapanışı Koopspor ile Soyer Hacıganimler arasında oynanacak. 28 Şubat Pazartesi oynanacak karşılaşma Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak.