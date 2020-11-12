Soyer'den galibiyet

Haftanın açılış maçında Koopspor ile Soyer Hacıganimler, Atatürk Spor Salonu’nda karşılaştı. İlk iki haftayı galibiyetle kapatan iki ekip arasındaki mücadeleden galibiyetle ayrılan tara 75-64’lük skorla Soyer oldu.

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Açılış Kupası’nda üçüncü hafta başladı.

Özellikle son periyotta sergilediği 24-9’luk performans neticesinde Soyer, 25-18, 41-40, 55-51 ve 64-75’lik periyotlarla kupada üçüncü maçında üçüncü galibiyetini aldı.

Koopspor ise ilk kez yenilgi yaşadı. Karşılaşmanın en skorer ismi Koop adına 21 sayı kaydeden Kercem İnancı oldu.

Soyer’in en skorer isimleri ise 16’şar sayı ile oynayan Mert Aksu ve Hasan Kasap oldu.

Kupaya bu akşam RA 25 Spor Salonu’nda saat 19.00’da başlayacak maçta Yakın Doğu Üniversitesi – Çetinkaya TSK mücadelesi ile devam edilecek.