Soyer galibiyeti son periyotta aldı: 57-65

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen ve Büyük Erkekler Ligi öncesi hazırlık niteliği taşıyan Açılış Kupası mücadelesi devam ediyor.

Kupanın ikinci hafta açılış maçında Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Soyer Hacıganimler karşılaştı. Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda yer alan mücadeleden galibiyetle ayrılan taraf 65-57’lik skorla Soyer oldu.

İlk periyodu 19-14 GAÜ üstünlüğü ile tamamlanan maçın devre arasına takımlar 30-30’luk eşitlikle girdi. Üçüncü periyodu 46-45 GAÜ üstünlüğü ile geçen maçın son periyodunda skor üstünlüğünü maç sonuna taşıyan Soyer, mücadeleyi 65-57 kazanarak kupadaki ilk galibiyetini aldı.

Karşılaşmada GAÜ adına 21 sayı 22 ribauntluk performansla ön plana çıkan isim Praise Okafor oldu. Soyer adına 13 sayı kaydeden Günay Ertopaloğlu ise takımının en skorer ismi olarak maçı tamamladı.

Kupaya 6 Ocak 2022 Perşembe günü saat 19.00’da Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak Çetinkaya – Koopspor maçıyla devam edilecek.