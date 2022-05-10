Soyer Hacıganimler ve Koopspor galip

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Prolig’de yedinci hafta heyecanı yaşanıyor.

Dün akşam oynanan iki maç sonunda Soyer Hacıganimler ve Koopspor rakiplerini yenerek iddialarını sürdürdü.

Haftanın kapanış maçı yarın GAÜ ile Çetinkaya arasında Girne’de oynanacak.

Soyer Hacıganimler rahat kazandı: 89-55

Gecenin ilk maçında Küçük Kaymaklı ile Soyer Hacıganimler, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.

İlk periyodu 16 sayılık bir farkla önde geçen ve rakibinin direncini kıran Soyer Hacıganimler, maçtan 89-55 galip ayrılarak 7’inci maçında 5’inci galibiyetine ulaştı.

K.Kaymaklı ise bu maçta da galibiyetle tanışamadı. Maçın yıldızı 28 sayı 19 ribaunt ve 42 verimlilik puanı ile oynayan Soyer Hacıganimler oyuncusu Ayomikun Omah oldu.

Koopspor liderliğini sürdürdü: 92-75

Bu maçın ardından aynı salonda Koopspor ile Larnaka Gençler Birliği mücadele verdi.

İlk periyodu çekişmeli geçen maçın ikinci periyodunda oyuna ağırlığını koyan Koopspor soyunma odasına 54-38 üstün girdi ve üstünlüğünü maç sonuna kadar sürdürerek karşılaşmayı 92-75 kazandı.

Lefkoşa ekibi bu galibiyetle liderliğini sürdürürken, L.Gençler Birliği 7 maçta 3 galibiyette kaldı.

Maçın en verimli oyuncusu olan Kercem İnancı 24 sayı üreterek takımını galibiyete taşıyan isimlerin başında geldi.