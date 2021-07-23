Spor Dairesinden Atatürk Stadyumu ile ilgili açıklama

Spor Dairesi, 20 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde Atatürk Stadyumunda düzenlenen Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri sonrası, sahanın temizlenmediği eleştirilerine yanıt verdi.

Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek imzalı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün bazı yayın organlarında Atattürk Spor Sahasından resimler paylaşılarak sahada yapılan etkinlikler yüzünden tartan pistin zarar gördüğü iddia edilmiş ve sahanın temizlenmediği iddia edilmiştir.Bu yıl 20 Temmuz Özgürlük ve Barış Bayramımız, geniş etkinliklerle bir festival havasında kutlanmış ve şanına yakışır bir coşku ile halkımızla kucaklaşılmıştır. 20 Temmuz gecesi Stadyumda yapılan etkinliklerde 2005 yılında yapılan tartan pistin bir kaç yerden zarar gördüğü tesbit edilmiştir. Tartan pistte meydana gelen bu zarar çok kısa bir süre içerisinde Dairemiz tarafından tamir edilecektir.

Ayrıca Festivalden kalan ve resimlerde görülen çevre kirliliği bugün saat 12 itibari ile ortadan kaldırılmıştır.Böyle anlamlı bir organizasyonun önümüzdeki yıl çok daha görkemli yapılması için gereken notlar alınmıştır..."