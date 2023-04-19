Sporcularımızdan, 2023 Türkiye Yıldızlar Okullar Arası Kickboks Şampiyonası'nda büyük başarı

2023 Türkiye Okullar Arası Yıldızlar Kickboks Şampiyonası, 11-14 Nisan 2023 tarihleri arasında, Türkiye’nin Uşak şehrinde Türkiye’nin 81 ilinden ve KKTC’den katılan 600’ün üzerinde öğrenci sporcular ile yapıldı.

11-14 Nisan 2023 tarihleri arasında, Türkiye’nin 81 ilinden ve KKTC’den 600’ün üzerinde öğrenci sporcuların katılımı ile Uşak’ta yapılan Şampiyonada ülkemizi ve okullarımızı 8 Sporcu ile temsil ettik. Açılış töreninde Uşak vali yardımcısı Kamuran Mustafa Ballı ve İl Müdürü Hacı Tevfik Özdemirde hazır bulundu.

Büyük mücadelelerin yaşandığı Şampiyonada Müzical Form disiplininde yarışan sporcumuz Okay GÜFTA yıldız erkeklerde, Point Fighting disiplininde yarışan sporcumuz Enes Erdem 46 Kg. yıldız erkeklerde ve Point Fighting disiplininde yarışan sporcumuz Emine Öksüz +65 Kg. yıldız kızlarda 3’üncülük madalyalarının sahibi oldular.

Şampiyona sonunda öğrenci sporcularımız 3 bronz madalya elde ederek okullarınızı ve ülkemizi başarı ile temsil ettiler. Düzenlenen ödül töreninde sporcularımıza madalyaları Türkiye Kick Boks Federasyonu Genel Sekreteri Harun Demir, Federasyon Uşak İl Temsilcisi Murat Lütfi Ovacık ve Uşak Spor Şube Müdürü Zeki Çakır tarafından verildi.