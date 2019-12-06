"Sporda Kulüp Yönetimi Yenicami Ağdelen Kulubü Örneği" sempozyumu

Başbakan Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin ev sahipliğini yapacağı, "Sporda Kulüp Yönetimi Yenicami Ağdelen Kulubü Örneği" başlıklı sempozyuma katılacak.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, sempozyum 9 Aralık Pazartesi günü saat 15.00’te Büyük Kütüphane Salon 4'te gerçekleştirecek.

Başbakan ve Yenicami Ağdelen Kulübü Eski Başkanlarından Ersin Tatar, sempozyumda bir konuşma yapacak.

Özelde Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrenci ve öğretim elemanlarına, genelde ise ülkedeki tüm spor yöneticilerine yönelik gerçekleştirilecek etkinliğin moderatörlüğünü Gelibolu İlkokulu Müdürü ve Spor Gazetecisi Gökmen Bolkan gerçekleştirecek.