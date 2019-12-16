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Sporu Doğru Anlatabilmek Paneli

Sporu Doğru Anlatabilmek Paneli
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Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından organize edilen Sporu Doğru Anlatabilmek Paneli yarın (Çarşamba) yapılıyor.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Bölümü tarafından organize edilen panele NTV Spor müdürü Nebil Evren ve futbol program Yapımcısı ve sunucusu Osman Dinler konuşmacı olarak katılacak. Panelin moderatörlüğünü ise sağlık bilimleri fakültesi dekanı prof. dr. Mehtap Malkoç yapacak.

DAÜ Sağlık Bilimleri fakültesi 6 numaralı konferans salonunda yapılacak panel saat 14:00'te başlayacak.

Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2019, 18:59
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