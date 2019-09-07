Süper Kupa Kartal’ın (4-5)

KTFF Süper Kupa Finali’nde MTG’yi penaltılarla 4-5 mağlup eden Yenicami kupanın sahibi oldu. Dolu tribünler önünde oynanan Süper Kupa Finalinde Mağusa Türk Gücü Dinopeter ile öne geçti ancak ilk devrenin son anında Abaka bu gole cevap verdi ve maçın 120 dakikası 1-1 eşitlikle son buldu. İkinci devrede ve kalecilerin devleştiği penaltı atışları sonunda 4-3 üstünlük sağlayan Yenicami Süper Kupa’nın sahibi oldu.

Yenicami bu kupayla birlikte Süper Kupayı 5. Kez kazanmış oldu. Şampiyon Yenicami’ye kupa ve madalyaları düzenlenen törende Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Spor dairesi yönetim kurulu başkanı Deniz Dana ve KTFF başkanı Haan Sertoğlu tarafından verildi.

Yer: Üner Berkalp Stadyumu Hakemler: Fehim Dayı, Sabriye Atikoğlu, Fatih Bardakçıoğlu, Emre Öztaşlı Mağusa Türk Gücü: Yusuf Yontar, Yasin Kurt, Mehmet Erol, Yusuf Beyazi, Halil Uçar, Mehmet Gürlü(Dk.68 Uğur Gök), Arif Uysal(Dk.90 Justice), Adil Uçar, Ünal Kaya, Dinopeter, Toma Tabatadze(Dk.91 Sami Ergazi) Yenicami: Ercan Samancıoğlu, Hüseyin Sadıklar, Farouk Dadzie, Yasin Açıkel(Ali Üçtaş), Hasan Ulukök(Dk.55 Hascan Kırmaz), Fırat Ersalan(Dk.71 Mehmet Göktaş), Kaho Yannick, Serge Abaka, Ousman Jallow, Mehmet Altın, Tansel Ekingen Goller: 24.Dk Dinopeter(MTG) 45.Dk Abaka(YAK) Kırmızı Kart: 90.Dk Mehmet Erol(MTG) 19.DK: Sol kanattan gelişen Yenicami atağında Hasan Ulukök topu ceza sahasına kadar getirdi ve pasını Jallow’a aktardı. Jallow’un vuruşunda kaleci Yusuf topu karşılamayı başardı. 24.DK: MTG öne geçti.

Kazanılan serbest vuruşta yaklaşık 25 metreden topun başına geçen Dinopeter vuruşunu yaptı. Savunmayada çarpan top kaleci Ercan’ı yanılttı ve ağlarla buluştu. 1-0 45.DK: Sol kanattan gelişen Yenicami atağında, Abaka çaprazdan ceza sahasına girdi ve inanılmaz bir vuruşla topu 90 diye tabir edeceğimiz noktadan ağlara gönderdi. 1-1 57.DK: Sol kanattan Adil’in etkili ortasında bomboş durumda Toma istediği vuruşu yapamadı ve top kaleci Ercan’da kaldı. 70.Dk: MTG inanılmaz bir gol kaçırdı.

Uğur’un ceza sahasında pasında Toma’nın vuruşunu kaleci Ercan çıkardı. Dönen topta Dinopeter topa sert vurdu. Yerden kalkan Ercan bir kez daha topu kurtarmayı başardı.

79.DK: Sol kanattan Mehmet Erol’un ortasında Uğur’un müsait pozisyondaki vuruşunu bir kez daha Ercan çelmeyi başardı.

95.DK: Dinopeter’in tehlikeli ortasında Uğur istediği gibi dokunamadı ve top az farkla dışarıya gitti.

99.DK: Sol kanata atılan uzun topla buluşan Abaka ceza sahasına girerken çok sert vurdu. Kaleci Yusuf topu kurtarmayı başardı.

103.DK: Jallow’un indirdiği topla ceza sahasına giren Abaka bir kez daha çok sert vurdu ancak top az farkla dışarı gitti. 106.DK: Savunma arkasına atılan pasla buluşan Abaka, ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı. Kaleci Yusuf topu kornere çelmeyi başardı. 116.DK: Adil’in Abaka’yı düşürmesinden sonra kazanılan serbest vuruşu Abaka yaklaşık 22 metreden kaleye gönderdi. Kaleci Yusuf topu kurtardı.

120.DK: Ceza sahasında topla buluşan Uğur sol çaprazdan çok sert vurdu ancak top kale direğine çarparak dışarıya gitti. Karşılaşmanın normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlanınca penaltı atışlarına gidildi. Penaltı atışlarında 4 -3 üstünlük sağlayan Yenicami kupanın sahibi oldu. Kaleci Ercan ikinci devre ve penaltılarda devleşerek kupaya imza atan isim oldu. Karşılaşma sonrası ödül töreni yapıldı.