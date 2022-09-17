Süper Kupa MTG'nin...

Bu yıl 11'incisi düzenlenen Osman Uçaner Süper Kupa maçında Mağusa Türk Gücü, Doğan Türk Birliği'ni 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Stad: Lefkoşa Atatürk

Hakemler: Turgay Misk, Sertan Alkın, Engin Akkagün

Mağusa Türk Gücü: Ufuk, Bünyamin, Senol, Arif(80-Emre Özsin), Pote, Eray(75-Lawrence), Uğur, Mehmet Gürlü, Mustafa Salk, Ünal, Emre Kuvvetlişahin

Doğan Türk Birliği: Ozan Moroğlu, Halil Turan(85-Hamit), Selim(70-Arda), Ali Savaşan(70-Ali Akbulut),Tansel(52-Billy Michael) Farouk Dadzie, Mustafa Kemal Atlar(85-Doğukan), Emin, Aydın, Ahmet Sönmez, Salih Güvensoy

26. Arif ortasnda Pote kafayla indirdi. Şenol kaleciden sıyrıldı. Dar açıdan şutunda top yandan dışarı gitti.

45+2. Pote topla buluştu. Ceza yayından plase şutunda Ozan uçarak topu kornere çeldi.

45+4. Az adamla yakalanan MTG savunması üzerine hızli hücumla giden DTB'nde Salih Güvensoy ceza alanında sert vurdu. Ufuk önledi.

60. Arif Salih Güvensoy'dan sıyrıldı. Yerden ortasında Pote bekletmeden sert vurdu. Top filelere gidince skor 1-0 oldu.

66. Arif topla ceza alanı dışında çaprazda buluştu. Plase sert şutunda top köşeden ağlara gidine skor 2-0 oldu.

90. Farouk Dadzie çaprazda sert şutunda Ufuk önledi.

Maç sonrası düzenlenen ödül töreninde Mağusa Türk Gücü kaptanı Uğur Gök, kupayı Başbakan Ünal Üstel'in elinden aldı.

(Haber: arenaspolkolik