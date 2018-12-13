Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş-Trabzonspor maçını Halil Umut Meler, Medipol Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasını ise Ümit Öztürk yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 16. haftasında oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçını Halil Umut Meler, Medipol Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasını ise Ümit Öztürk yönetecek.
Ligde haftanın maçlarında görevli hakemler şunlar:
Yarın:
20.30 Göztepe-Bursaspor: Mustafa Öğretmenoğlu
15 Aralık Cumartesi:
13.30 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: Cüneyt Çakır
13.30 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü: Volkan Bayarslan
16.00 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa: Bülent Yıldırım
19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Ümit Öztürk
16 Aralık Pazar:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor: Mete Kalkavan
16.00 Kayserispor-Akhisarspor: Suat Arslanboğa
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Halil Umut Meler
20.00 Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Fırat Aydınus