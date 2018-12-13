Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş-Trabzonspor maçını Halil Umut Meler, Medipol Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasını ise Ümit Öztürk yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 16. haftasında oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçını Halil Umut Meler, Medipol Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasını ise Ümit Öztürk yönetecek.

Ligde haftanın maçlarında görevli hakemler şunlar:

Yarın:

20.30 Göztepe-Bursaspor: Mustafa Öğretmenoğlu

15 Aralık Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: Cüneyt Çakır

13.30 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü: Volkan Bayarslan

16.00 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa: Bülent Yıldırım

19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Ümit Öztürk

16 Aralık Pazar:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor: Mete Kalkavan

16.00 Kayserispor-Akhisarspor: Suat Arslanboğa

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Halil Umut Meler

20.00 Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Fırat Aydınus