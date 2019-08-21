Süper Lig ve 1.Lig'de 2019-2020 Futbol Sezonu fikstürü çekildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Süper Lig ve 1.Lig'de 2019-2020 Futbol Sezonu'nun fikstürü çekildi. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşen fikstür çekimine kulüp temsilcileri katıldı. Çekilen fikstüre göre Süper Lig ve 1.Lig'de ilk hafta eşleşmeleri belli oldu.
Süper Lig
Doğan Türk Birliği SK - Göçmenköy İYSK
Hamitköy ŞHSK - Lefke TSK
Gönyeli SK - Yenicami AK
Merit A. Yeşilova SK - Binatlı YSK
Küçük Kaymaklı TSK - Gençlik Gücü TSK
Baf Ülkü Yurdu - Düzkaya KOSK
Çetinkaya TSK - Cihangir GSK
Mağusa Türk Gücü - Türk Ocağı Limasol
1.Lig
Dörtyol SK - Görneç KSK
Doğancı SK - Yalova SK
Mesarya SK - Mormenekşe GBSK
Maraş GSK - Ozanköy SK
Lapta TBSK - Karşıyaka ASK
Girne Halk Evi - Yonpaş Dumlupınar TSK
Esentepe KKSK - Çanakkale TSK
Bostancı Bağcıl SK - L. Gençler Birliği SK