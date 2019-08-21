Süper Lig ve 1.Lig'de 2019-2020 Futbol Sezonu fikstürü çekildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Süper Lig ve 1.Lig'de 2019-2020 Futbol Sezonu'nun fikstürü çekildi. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşen fikstür çekimine kulüp temsilcileri katıldı. Çekilen fikstüre göre Süper Lig ve 1.Lig'de ilk hafta eşleşmeleri belli oldu.

Süper Lig

Doğan Türk Birliği SK - Göçmenköy İYSK

Hamitköy ŞHSK - Lefke TSK

Gönyeli SK - Yenicami AK

Merit A. Yeşilova SK - Binatlı YSK

Küçük Kaymaklı TSK - Gençlik Gücü TSK

Baf Ülkü Yurdu - Düzkaya KOSK

Çetinkaya TSK - Cihangir GSK

Mağusa Türk Gücü - Türk Ocağı Limasol

1.Lig

Dörtyol SK - Görneç KSK

Doğancı SK - Yalova SK

Mesarya SK - Mormenekşe GBSK

Maraş GSK - Ozanköy SK

Lapta TBSK - Karşıyaka ASK

Girne Halk Evi - Yonpaş Dumlupınar TSK

Esentepe KKSK - Çanakkale TSK

Bostancı Bağcıl SK - L. Gençler Birliği SK