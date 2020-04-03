Taekdondo Karate Judo Aikido Federasyonu sosyal medya üzerinden yarışma yapacak

Taekwondo Judo Karate Aikido Wushu federasyonu bir ilki gerçekleştirecek ve sosyal medya üzerinden yarışma yapacak.

“Evde kal güvende kal Taekwondo ile kal”

Taekwondo Judo Karate aikid Wushu Federasyonu, Covid-19 virüsü nedeni mecburi ara verdiği yarışmaları sıkıntılı günler geçene kadar evlerinde yapma ve şampiyonalarını da Sosyal medya üzerinden devam etme kararı aldı.

“Evde Kal Ödülü Al Hyong Şampiyonası”

Taekwondo Karate Judo Federasyonu tarafından organize edilen ve sosyal medya üzerinden gerçekleştirilecek şampiyona, sosyal medya üzerinden yapılacak olan ilk şampiyona olacak. Şampiyonanın sloganı ise “Evde Kal Ödülü Al Hyong Şampiyonası” .

Hareketler sosyal medyadan yayınlanacak

Evden sporcuların yapacakları Hyong hareketlerini sosyal medya üzerinden 12 Nisan tarihine kadar yayınlayacak ve bu görüntüleri de hakemler Master Öykü Ergin, Master Ali Uslu, Zehra Karip, Ceyda Uçaner, Pınar Akarpınar, Fikri Özler ve Orhan Usta değerlendirerek puan verecek.

Birinciler açıklanacak

Minik, yıldız, genç, büyük, veteran kategorilerinde yapılacak yarışmada her sporcu bir hyong hareketini yapacak ve hakem heyeti de değerlendirmelerini yaparak 15 Nisan Çarşamba günü kategori birincilerini açıklayacak.

Gökbilen “amaç sporcuların motivasyonunu artırmak”

Taekwondo Judo Karate Aikido ve Wushu Federasyonu başkanı Eyüp Zafer Gökbilen yaptığı açıklamada Korona virüsü nedeniyle evde antrenman yapan sporcuların motivasyonunu artırmak ve onlara bir hedef yaratmak amacıyla böyle bir yarışma düzenlediklerini söyledi.

Gökbilen “bu sayede evde sıkılan sporcularımız biraz olsun motive olacaklardır” dedi.