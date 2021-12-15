Taekwondo Karate Aikido Martialarts kuşak sınavı yapıldı

Taekwondo Karate judo karate Federasyonu tarafından organize edilen Martialarts 122.Taekwondo 71 . Karate 11. Aikido Renkli kusak sınav renkli Kuşak telafi sınavı 12 Aralık Pazar günü Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.
Sınavda başarılı olanlara kuşakları 17 Aralık Cuma akşamı düzenlenecek törwende yetkililer tarafından verilecek.
8.Gıp Sarı Kuşak Kazananlar
MubarakAbdurraheem, FadigaKaramolla, SpellaneGankama, Ömer Faruk Türe, Ege Salih Babacan, Yakup Kağan Dağ, Ali Ersoy
7.Gıp Sarı YeşilKuşak Kazananlar
Nisa Gugkaeva, Şebnem Eryiğit
6.Gıp Yeşil Kuşak Kazananlar
MaximSopylyuk, Deniz Tunçbilek
5.Gıp Yeşil Mavi Kuşak Kazananlar
Sinem Naz Süvari, Derin Su Tunçbilek
4.Gıp Mavi Kuşak Kazananlar
Abdullah Baştaş, Karmen Küçük, Elif Baştaş, Sam Norozi, Muhammed Sefa Kılıç, İlayda Saygınel, Arda Özalemdar
3.Gıp Mavi Kırmızı Kuşak Kazananlar
StefaniyaGukovskaya, Ayşe Nisa Eğilmez, Almira Keşkek
2.Gıp Kırmızı Kuşak Kazananlar
Ali Liman, Halil Bildik
1.Gıp Kırmızı siyah Kuşak Kazananlar
KARATE
7.Kyu Sarı Kuşak Kazananlar
Mediha Akhmatova, Berfin Kaya, SafiyaAkhmatova, Emirhan Özkan, Emirhan Rajopov
6.Kyu Turuncu Kuşak Kazananlar
Derya Celalleddinoğlu, ViktoriyaeAlpsaran, AleksandraKhomyshina, GeorgiyVoronov, Timur Leonov, ArtemIvanov, Deniz Güneş Dinçer, Berk Vladislav Fidan
5.Kyu YeşilKuşak Kazananlar
Ali Achilov, Samir Şimşek, Timur Şimşek, OleksandrDidukh, OleksiiDidukh
4.Kyu Sarı Kazananlar
GlebYurchenko, Alexander Molodtsov
AİKİDO
5.Kyu Kazananlar
Aykut Çetin
4.Kyu Kazananlar
ArenGüralp
3.Kyu Kazananlar
Defne Mutluoğlu
2.Kyu Kazananlar
Serkan Mutluoğlu