Taekwondo Karate Aikido Martialarts kuşak sınavı yapıldı

Taekwondo Karate Aikido Martialarts kuşak sınavı yapıldı
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Taekwondo Karate judo karate Federasyonu tarafından organize edilen Martialarts 122.Taekwondo 71 . Karate 11. Aikido Renkli kusak sınav renkli Kuşak telafi sınavı 12 Aralık Pazar günü Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.

Sınavda başarılı olanlara kuşakları 17 Aralık Cuma akşamı düzenlenecek törwende yetkililer tarafından verilecek.

8.Gıp Sarı Kuşak Kazananlar

MubarakAbdurraheem, FadigaKaramolla, SpellaneGankama, Ömer Faruk Türe, Ege Salih Babacan, Yakup Kağan Dağ, Ali Ersoy

7.Gıp Sarı YeşilKuşak Kazananlar

Nisa Gugkaeva, Şebnem Eryiğit

6.Gıp Yeşil Kuşak Kazananlar

MaximSopylyuk, Deniz Tunçbilek

5.Gıp Yeşil Mavi Kuşak Kazananlar

Sinem Naz Süvari, Derin Su Tunçbilek

4.Gıp Mavi Kuşak Kazananlar

Abdullah Baştaş, Karmen Küçük, Elif Baştaş, Sam Norozi, Muhammed Sefa Kılıç, İlayda Saygınel, Arda Özalemdar

3.Gıp Mavi Kırmızı Kuşak Kazananlar

StefaniyaGukovskaya, Ayşe Nisa Eğilmez, Almira Keşkek

2.Gıp Kırmızı Kuşak Kazananlar

Ali Liman, Halil Bildik

1.Gıp Kırmızı siyah Kuşak Kazananlar

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Daniel Korshunov, SouagndnPeguyStephane

KARATE

7.Kyu Sarı Kuşak Kazananlar

Mediha Akhmatova, Berfin Kaya, SafiyaAkhmatova, Emirhan Özkan, Emirhan Rajopov

6.Kyu Turuncu Kuşak Kazananlar

Derya Celalleddinoğlu, ViktoriyaeAlpsaran, AleksandraKhomyshina, GeorgiyVoronov, Timur Leonov, ArtemIvanov, Deniz Güneş Dinçer, Berk Vladislav Fidan

5.Kyu YeşilKuşak Kazananlar

Ali Achilov, Samir Şimşek, Timur Şimşek, OleksandrDidukh, OleksiiDidukh

4.Kyu Sarı Kazananlar

GlebYurchenko, Alexander Molodtsov

AİKİDO

5.Kyu Kazananlar

Aykut Çetin

4.Kyu Kazananlar

ArenGüralp

3.Kyu Kazananlar

Defne Mutluoğlu

2.Kyu Kazananlar

Serkan Mutluoğlu

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