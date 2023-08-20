Taekwondo Ligi’nde 5. Hafta tamamlandı

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Taekwondo Ligi’nin 5. Hafta müsabakaları dün (Cumartesi) yapıldı.

10 Takımlı Taekwondo Ligi’nin 3. Hafta maçları Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp.Zafer Gökbilen, Federasyon, Bölge ve kulüp temsilcileri verirken müsabakaları Master Öykü Ergin, federasyon kokartlı hakemlerimiz Serdar Çakır, Cansu Keskin, Ana Tüysüz, ile federasyon, bölge ve namzet hakemleri yönettiler.

Yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

TOL - Güzelyurt TİK 1-0

DTB – Gazi Mağusa Bölge Takımı 2-1

LEFkoşa TİK - Girne TİK 1-3

Gazi Mağusa TİK - Lefkoşa Bölge Takımı 2-1

GHE - Girne Bölge Takımı 1-2