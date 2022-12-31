Taekwondo Ligi’nde son maçlar yapıldı

Taekwondo Karate Judo Federasyonu tarafından organize edilen 10 Takımlı Taekwondo liginin 9 . hafta Müsabakaları yapıldı.

Avrasya Taekwondo Merkezinde yapılan müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp.Zafer .Gökbilen,Federasyon ,Bölge ve kulüp temsilcileri verirken Müsabakaları Master Öykü Ergin ,Federasyon Kokartlı kokartlı hakemlerimiz Ana Tüysüz , ile Federasyon,Bölge ve Namzet hakemleri yönettiler.

9 hafta sonunda Taekwondo Ligi sonuçları

1.Girne Taekwondo Judo Karate Aikido İhtisas kulübü

2. Laefkoşa Taekwondo Judo Karate ihtisas kulübü

3. Gazimağosa Şampiyonlar Taekwondo kulübü