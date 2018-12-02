Taekwondo liginin dokuzuncu hafta maçları yapıldı

2018 Taekwondo Karate Budo Hyong/Pumse/Kata Çiftler Karışık Lig FİNAL maçları 9. hafta da Girne Avrasya Taekwondo merkezinde yapıldı.

Müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini federasyon Başkanı E.Z.Gökbilen,Federasyon ,Bölge ve kulüp temsilcileri verirken Müsabakaları uluslararası kokartlı hakemlerimiz, ile Federasyon,Bölge ve Namzet hakemleri yönettiler.



TAKIMLAR ÇİFTLER KARIŞIK HYONG PUMSE KATA SONUÇLARI

1.Kategori:

1.Mertcan Aslantaş – Nehir Seringöz

2.Şems Ul Zuha – Yusra Elseni

2.Kategori:

1.Arda Aslan Öztürk – Süyümkan Bakı Kızı

2.Taha Erk – Asiye Öksüz

3.Kategori:

1.Samuel Mawuye – Derin Erdem

2.Mehmet Taha Selçuk – Tülin Kartal

2018 TAEKWONDO HYONG/PUMSE/KATA LİGİ TAKIM SIRALAMASI

Girne Taekwondo judo karate ihtisas kulübü 38 puan Lefkoşa Taekwondo karate judo ihtisas kulübü 25 puan Doğan Türk Birliğ 22 Puan TOL Türk ocağı limasol 21 puan GHE Girne Halk evi 19 Puan Gazimağosa Şampiyonlar TKD Judo Karate İhtisas kulübü 18 Puan Girne Bölge Takımı 17 puan Lefkoşa Bölge takımı 16 puan Güzelyurt TKD İhtisas kulübü 15 puan Mağosa bölge Takımı 2 puan

Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2018, 13:17