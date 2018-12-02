Taekwondo liginin dokuzuncu hafta maçları yapıldı

Taekwondo liginin dokuzuncu hafta maçları yapıldı

2018 Taekwondo Karate Budo  Hyong/Pumse/Kata Çiftler Karışık Lig FİNAL maçları  9. hafta da   Girne Avrasya Taekwondo merkezinde yapıldı.

Müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini federasyon Başkanı E.Z.Gökbilen,Federasyon ,Bölge ve  kulüp  temsilcileri verirken  Müsabakaları uluslararası kokartlı hakemlerimiz, ile Federasyon,Bölge ve Namzet hakemleri yönettiler.


TAKIMLAR ÇİFTLER KARIŞIK HYONG PUMSE KATA SONUÇLARI   

1.Kategori:  

1.Mertcan Aslantaş – Nehir Seringöz

2.Şems Ul Zuha – Yusra Elseni

2.Kategori:        

1.Arda Aslan Öztürk – Süyümkan Bakı Kızı

2.Taha Erk – Asiye Öksüz

3.Kategori:         

1.Samuel Mawuye – Derin Erdem

 2.Mehmet Taha Selçuk – Tülin Kartal

2018 TAEKWONDO  HYONG/PUMSE/KATA LİGİ TAKIM SIRALAMASI

  1. Girne Taekwondo judo karate  ihtisas kulübü                                           38 puan
  2. Lefkoşa Taekwondo karate judo ihtisas kulübü                                        25 puan
  3. Doğan Türk Birliğ                                                                                          22 Puan
  4. TOL Türk ocağı limasol                                                                                 21 puan
  5. GHE  Girne Halk evi                                                                                      19 Puan
  6. Gazimağosa Şampiyonlar TKD  Judo Karate İhtisas kulübü                    18 Puan
  7. Girne Bölge Takımı                                                                                        17 puan
  8. Lefkoşa Bölge takımı                                                                                      16 puan                                   
  9. Güzelyurt TKD İhtisas kulübü                                                                        15 puan
  10. Mağosa bölge Takımı                                                                                        2 puan

Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2018, 13:17
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