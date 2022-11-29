Taekwondo ve Karate kuşak sınav sonuçları açıklandı

Taekwondo ve Karate kuşak sınav sonuçları açıklandı
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225 Taekwondo 74 Karate Renkli Kuşak sınavları Pazar günü Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde yapıldı.

Kuşak sınavcında başarılı olanlar yeni kemerlerini buakşam saat 16.00 da yapılacak olan törenle alacaklar.

TAEKWONDO

8.Gıp Sarı Kuşak Kazananlar

Ali Arpacıoğlu ,Zeliha Arpacıoğlu, Alya Akgün, Kaya İsmail Akgün, İklim Gürcan Ünver, Seyil Mohammad Phosseinirey, Arda Doğan, Nina Hordienko, Ada Doğan, Hamide Kurtul, Zeynep Kürekçi, Hira Kürekçi

7.Gıp Sarı Yeşil Kuşak Kazananlar

Derin Karaca, Miray Mafraoğlu, Melek Ünver

6.Gıp Yeşil Kuşak Kazananlar

Mateo C. Anateu, Miran Kutlu İnce, Cem Aker, Esat Büyüksarı, Melis Mina Kızıltaş, Ali Ersoy, Dua Rezwan Zaman

5.Gıp Yeşil Mavi Kuşak Kazananlar

Tibet Ulukurt, Ali İpek Kara, Kura Bah, Nursima Kara, Ahmet Alp Hapurcuoğlu

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4.Gıp Mavi Kuşak Kazananlar

Münür Püsküllü, Daria İnce, Yakup Kağan Dağ

3.Gıp Mavi Kırmızı Kuşak Kazananlar

Rojbin Özer, Mustafa Yalçın, Daria Shymushevko, Zehra Bilge Bayram

2.Gıp Kırmızı Kuşak Kazananlar

Emrullah Baştaş, Timur Özfaik, Atlas Ersoy

1.Gıp Kırmızı Siyah Kuşak Kazananlar

Bingül Özfaik, Fethi Özfaik, Havin Yılmaz, Deniz Sevinç, Enise Püsküllü, Gülşah Erfenike, Defne Karam, Zehra Naz Ağan, Barış Erfenike

KARATE

Sarı Kuşak Kazananlar

Karolina Alpsaran, Aren Ege Şahin, Darial Shamshiyev, Mustafa Direnç Yöney, Georgi Loborov, Daniil Tyutyugin, Danial Olossanov, Roman Niktin

Turuncu Kuşak Kazananlar

Dana Balkhashbayeva

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