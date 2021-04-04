Taekwondocular açık havada yarıştı

Taekwondo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Hyong/Pumse/ Kata müsabakaları Cuma günü gerçekleştirildi.

Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde açık havada, ve bireysel olarak gerçekleştirilen müsabakalar büyük çekişme içinde geçti.

Pandemiden dolayı yapılamayan yarışlar haftada iki organizasyon olarak Faaliyet proğramındaki açıklar kapatılacak

Dünya şampiyonasına hazırlanan lisanslı performans sporcuları Girne Avrasya Taekwondo Merkezi bahçesinde açık havada, sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uyularak kendilerini denediler.

Performans sporcularının son durumları görmek için yapılan yarışmalar pandemi sonrası yapılan ilk Hyong/Pumse/Kata Müsabakaları oldu.