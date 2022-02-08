Taekwondo’da kara kuşak sınav tarihleri açıklandı

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Siyah Kuşak ve Dan sınavı 25-27 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

Yılda bir defa yapılan ve ustalığa geçiş olarak kabul edilen

2022 siyah kuşak ve dan sınavı 25 Şubat Cuma, 26 Şubat Cumartesi ve 27 Şubat Pazar günleri Girne Avrasaya Taekwondo Merkezi’nde yapılacak.

Federasyondan yapılan açıklamada 25 Şubat Cuma günü Temel teknikler, 26 Şubat Cumartesi Hyon/Pumse/Kata, Serbest Müsabaka ve İlbo Deryon/Hoşinsul, 27 Şubat Pazar günü ise zor hareketler, kırış müsabakaları ve yazılı sınav yapılacak.

Kuşak imtihanı sonunda kazananlara ve dereceye gireceklere diploma ve ödülleri belirlenenecek günde verilecek.

Kuşak İmtihanı’nı Federasyon Başkanı Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, Genel Sekreter Pınar Akarpınar, Antrenörler Ali Uslu, Öykü Ergin, Ceyda Uçaner başkanlığında, İmtihan Komisyonu üyeleri, Milli takım antrenörleri ve teknik komite üyeleri birlikte yapacak.