Taekwondo’da milli takım belirleniyor

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen ve 24-30 Ekim 2022 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleşecek üç farklı organizasyon için milli takım belirlendi.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılacak Uluslararası organizasyonlarda KKTC adına yarışacak sporcuları belirlemek amacıyla yapılan müsabakalarda A milli takımını Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Yardımcıları Masterler Öykü Ergin ve Ali Uslu birlikte belirliyorlar.

24-30 Ekim tarihleri arasında yapılacak organizasyonlar 20.GTF Avrasya Şampiyonası, 33. WTF (Olimpik sistem) Şampiyonası ve 8. World Budo Martialarts Şampiyonası olacak.

Müsabakalarda milli takımda yeralacak sporcular ise şöyle :

Bayanlar müsabaka sonuçları:

1.Kategori: 1. Zeynep Keskin 2. Zehra Naz Ağan 3. Hatice Alyanak

2. Kategori: 1. Enise Püsküllü 2. Gülşah Erfenike 3. Rojbin Özer

3. Kategori : 1. Deniz Sevinç 2. Havin Yılmaz 3. Anastasia Korshunova

4.Kategori: 1. Elif Baştaş 2. Zehra Bilge Bayram 3. Stafani Gukovskya

5. Kategori: 1. Elena Gordeev 2. Şebnem Eryiğit 3. Daria Shyushevska

6. Kategori: 1. Defne Üresin Okçu 2. Cemaliye Yamak 3. Dua Rızvan Zaman

7. Kategori: 1.Rabia Tarım 2. Derin Su Tunçbilek 3. Süheyla Bölükbaşı

8. Kategori: 1. Spellana Gankama 2. Kura Bah 3. Weng Li Zhang

Erkekler müsabaka sonuçları:

1. Kategori: 1. Dimitri Gordeev 2. Alex Tüysüz 3. Mubarak Abdur Rahem

2. Kategori: 1. Arda Akın Altuntas 2. Oğulcan Doğan 3. Çetin Çiftsüren

3. Kategori: 1. Şakir Atınç Yağızsoy 2. Abdullah Baştaş 3. Yiğit Efe Harputlu

4. Kategori:: 1. Reza Golmohammadzade 2. Kerim Karpuz 3. Mohammad Y. Jollah

5. Kategori: 1. Esad Büyüksarı 2. Yakup Kağan 3. Demir Çelik

6. Kategori: 1. Ata Mehmet Aslan 2. Barış Erfenike 3. Münür Püsküllü

7. Kategori:: 1.Bora Kürşat 2. Mehmet Çulama 3. İzzet Tok

Lige devam edildi

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen 10 Takımlı Taekwondo liginin 6. Hafta müsabakaları da yapıldı.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılan Müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp.Zafer .Gökbilen, Federasyon, Bölge ve kulüp temsilcileri verirken Müsabakaları Master Öykü Ergin, federasyon kokartlı kokartlı hakemler Ana Tüysüz ,ile federasyon, bölge ve Namzet hakemleri yönettiler.