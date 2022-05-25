Taekwondo’da milli takım seçmeleri yapıldı

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Milli Takım seçme Müsabakaları 2.Etap Ferdi seçme yarışları dün akşam (Salı) Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.
Taeryon (Serbest Müsabaka) disiplinindeki yarışmalarda Dünya şampiyonası aday kadrosuna yeni yetenekler seçildi.
Müsabakaları Masterler Öykü Ergin ve Ali Uslu yönetiminde federasyon hakemleri yönettiler.
Dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve yetkililier verdiler.