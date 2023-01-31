Taekwondo’da ödüller verildi

Taekwondo’da ödüller verildi
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Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu’nun Martıalarts Oscar  ödül töreni Pazar günü gerçekleştirildi.

2022 yılı içerisinde  başarılı olan 165  sporcu, yönetici, hakem ve antrenörler OSCAR madalyalarını ve diplomalarını düzenlenen törende aldılar

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, GKK Komutanı Zorlu Topaloğlu , Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu , Çalışma Bakanı Hasan Taçoy , Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ, Em. Ogeneral Şükrü Sarıışık, Emelki Korgeneral Ömer Paç katılarak  ödül verdiler. 

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Açılışta Bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar , Yıllardır bu federasyonun faaliyetlerini yakından izlediğini , Devletimizin tatıntılması için verdiği uğraşı  takdir ettiğini ve desteklediğini, bu senede yapılacak Avrupu şampiyonası için her türlü desteği vereceğini söyleyerek, emek verenleri kutladı.

Federasyon Başkanı  Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ise “Gençleri Sokaklardan alıyoruz , Onları spora yönlendirip kötü alışkanlık edinmelerini  önlüyoruz ve bu işleri Tüm federasyonlar gibi Hiçbir karşılık beklemeden yapıyoruz” diyerek federasyon hakkında detaylı bilgiler veredi ,

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