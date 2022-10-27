Taekwondo’da uluslararası 3 etkinlik

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen 3 farklı uluslararası organizasyon bugün (Perşembe) başlarken yarın (Cuma) ve Cumartesi günü yapılacak organizasyonlarla tamamlanacak.

Bugün saat 10.00’da başlayacak ve gün boyu sürecek olan 33. KKTC WTF Taekwondo Şampiyonası ile saat 14.00’te başlayacak 8. Worl Budo Martial Arts şampiyonası gerçekleştirilecek.

Yarın (Cuma) gün boyu sürecek 20. Avrasya GTF Taekwondo Şampiyonası saat 10:00’da başlayacak.

Cumartesi ise GTF Renkli Kuşaklar Şampiyonası saat 10:00’da başlayacak ve gün boyu sürecek.

Organizasyonların tümü de Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılacak.

Müsabakalarda dereceye girecek olanlara ödülleri ise Cumartesi günü saat 17:00’de gerçekleştirilecek ödül töreninde yetkililer tarafından verilecek.

Organizasyona katılan Ülkeler dün de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

Moldova, İran, Türkiye, Norveç, Bulgaristan, Romanya, Kazakistan, Etiyopya, Özbekistan ve KKTC takımlarının mücadele edeceği müsabakalara herkesin davetli olduğu belirtildi.

Organizasyonun tamamlanmasının ardından katılan ülkeler Pazar ve Pazartesi günleri adadan ayrılacak.