Taekwondo’da Yaz Kupası yapıldı

Taekwondo Karate Judo Aİkido Federasyonu tarafından organize edilen Yaz Kupası Taekwondo Şampiyonası 10 Temmuz 2020 Cuma Akşamı Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.
Salonda soğutma sisteminin olmaması nedeniyle aşırı sıcak ortamda gerçekleştirilen müsaübakaları Masterler Öykü Ergin, Ali Uslu, Milli Hakemler, Ceyda Uçaner, Zehra Karip ve Ana Tüysüz yaparken dereceye girenlere ödüllerini Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen verdi.
BAYANLAR YAZ KUPASI TAEKWONDO MÜSABAKALARI
1.Kategori: 1.Pınar Akarpınar 2.Elena Pakhomova 3.Didem Yener
2.Kategori: 1.Cansu Demirel 2.Nisanur Bilecik 3.Gizem Gürpınar
3.Kategori: 1.Hatice Alyanak 2.Togzhan Birzhankyzy 3.Dilek Colayır
4.Kategori: 1.Azra Turan 2.Masal Akarpınar 3.Durusu Yenice
ERKEKLER YAZ KUPASI TAEKWONDO MÜSABAKALARI
1.Kategori: 1.Nikita Gordeev 2.Arda Aslan Öztürk 3.Kerim Karpuz
2.Kategori: 1.Arda Aslantaş 2.Alex Tüysüz 3.Sinan Tüfekçi
3.Kategori: 1.Doruk Türkmen 2.Agit Yenice 3.Zeynel Yıldırım
4.Kategori: 1.Nazım Efe Hamurcu 2.Özkay Ramiz 3.Taner Kara
5.Kategori: 1.Berk Alav 2.Emre Güncan 3.Mahmut Colayır