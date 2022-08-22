Taekwondo’da zor hareketlerde birinci olanlar belli oldu

Taekwondo’da zor hareketlerde birinci olanlar belli oldu
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Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilenİkinci Etap Ferdi Taekwondo Karate Budo (Kurash-Wushu) Zor Hareketler Şampiyonası Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde cuma akşamı yapıldı.

Yarışmaları master Öykü Ergin, hakemAna tüysüz yönetirken ödülleri federasyon başkanı seniorgrandmaster Eyüp Zafer Gökbilen verdi.

Yoğun ilginin olduğu zor hareketler disiplininde katagorilerinde birinci olanlarşöyle:

Bayanlar Zor Hareketler kategorisinde birinci olanlar

1.Kategori: 1.Zehra Keskin

2.Kategori: 1.Rabia Tarım

3.Kategori: 1.Eilf Baştaş

4.Kategori: 1.Gülşah Erfinike

5.Kategori: 1.Spellena Gankama

6.Kategori: 1.Defne Karam

7.Kategori: 1.Hiranur Şanverd

8.Kategori: 1.Derin Sulo

9.Kategori: 1.Anastasia Korsnurova

10.Kategori: 1.Wen LiZhang

11.Kategori: 1.Dua Zaman

Erkekler Zor Hareketler kategorisindebirinci olanlar

1.Kategori: 1.Daniel Hüroğlu

2.Kategori: 1.Arda Altuntaş

3.Kategori: 1.Oğulcan Doğan

4.Kategori: 1.Mateu Yumaga

5.Kategori: 1.Mustafa Yalçın

6.Kategori: 1.Bora Kürşat

7.Kategori: 1.Sam Norozi

8.Kategori: 1.Mehmet Çulama

9.katagori: 1.Paşa Cenker Özgün

10.katagori: 1.Baraka Ilunga

11.katagori: 1.Aptullah Baştaş

12.Katagori: 1.Barış Erfnke

12. Katagori: 1.Reza Golmohammed

13.Katagori: 1.Emrullah Baştaş

14. Katagori: 1.Daniel Korshunov

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