Taekwondo’nun kurucusu anısına yarıştılar

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Dünya Taekwondo Kurucusu Choi Hnog Hi Taekwondo Karate Budo Sparig Serbest Müsabaka Şampiyonası dün Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı .

Müsabaalarda derecveye girenlerin ödülleri düzenlenen törende Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ile federasyon, Bölge ve kulüp temsilcileri verirken, Müsabakaları uluslararası kokartlı hakemlerimiz Öykü Ergin, başkanlığında, Federasyon,Bölge ve Namzet hakemleri yönettiler.

Lige devam edildi

Öte yandan 10 Takımlı Taekwondo ligininikinci üçüncü hafta müsabakaları da yapıldı

Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılan müsabakalarda Girne Taekwondo İhtisas Kulübü Türk Ocağı’nı 3-1 yenerken Lefke Taekwondo İhtisas Kulübü Lefkoşa Bölgesini 2-1 mağlup etti. Doğan Türk Birlkiği ile Girne Halk Evi ise 1-1 berabere kaldı.

Girne Bölgesi Gazimağusa Savunma Akademi Merkezi’ni 2-0 yenerken Güzelyurt Taekwondo İhtisas Kulübü ile Mağusa Bölge takımı 0-0 berabere kaldı.

Müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini federasyon Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen, Federasyon, Bölge ve kulüp temsilcileri verirken Müsabakaları uluslararası kokartlı hakemlerimiz, ile Federasyon, Bölge ve Namzet hakemleri yönettiler