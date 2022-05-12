Taeryon müsabakaları yapıldı

Taekwondo Judo Karate Aikido Kungfu Wushu Federasyonu tarafından organize edilen Serbest müsabakaları Taeryon 11 Mayıs 2022 Çarşamba akşamı gerçekleştirildi.

Dünya şampiyonasına hazırlanan 2022 yılı lisanslı performans sporcuları Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde kıyasıya yarıştılar

Performans sporcularının son durumları görmek için yapılan yarışmalarda , Antrenörler sporcuları yarışacakları disiplinler için belirleme çalışmalarına başladılar.

Müsabakaları Masterler Öykü Ergin, Ali Uslu ve federasyon hakemleri yönettiler.