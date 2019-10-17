banner22

Tahkim Kurulu toplandı

Tahkim Kurulu toplandı
banner30

Futbol Federasyonu tahkim kurulu, Kurul : TK-2/2019-2020 sayılı ve 09.10.2019 tarihli başvuruyu inceledi.

Bu çerçevede 28.09.2019 tarihinde oynanan Maraş GSK – Yonpaş Dumlupınar TSK K-Pet 1. Lig müsabakasında maçın bitimine müteakip meydana gelen saha olaylarında akip takım futbolcusuna tekme atmak suretiyle KTFF DT 44-1 uyarınca 4 resmi müsabakadan men cezası olan Y. Dumlupınar TSK oyuncusu Burak Sarıkaya’ya Disiplin Kurulu’nun 03.10.2019 tarihinde vermiş olduğu cezanın   herhangi bir müdahaleyi gerektirmediğini karara bağladı.

YORUM EKLE
Gönder
banner21
SIRADAKİ HABER
“İnsan Ticareti ile Mücadelede Birlikte Çalışalım”...
“İnsan Ticareti ile Mücadelede Birlikte Çalışalım”...
  1. Haberler

banner24

banner25

﻿