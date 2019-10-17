Tahkim Kurulu toplandı

Futbol Federasyonu tahkim kurulu, Kurul : TK-2/2019-2020 sayılı ve 09.10.2019 tarihli başvuruyu inceledi.

Bu çerçevede 28.09.2019 tarihinde oynanan Maraş GSK – Yonpaş Dumlupınar TSK K-Pet 1. Lig müsabakasında maçın bitimine müteakip meydana gelen saha olaylarında akip takım futbolcusuna tekme atmak suretiyle KTFF DT 44-1 uyarınca 4 resmi müsabakadan men cezası olan Y. Dumlupınar TSK oyuncusu Burak Sarıkaya’ya Disiplin Kurulu’nun 03.10.2019 tarihinde vermiş olduğu cezanın herhangi bir müdahaleyi gerektirmediğini karara bağladı.