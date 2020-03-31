Tamer Bolat: “Ligler bu sene burada sonuçlandırılmalı”

Basketbolda Kadınlar Ligi ekiplerinden Akdeniz Spor Birliği’nin Koçu Tamer Bolat, liglerin bu sene burada sonuçlandırılması gerektiğini belirtti. Bolat, sadece Kadınlar Ligi değil, tüm ligler için bunun gerektiğini ifade ederken, çalışmaların bir süre sonra devam etse bile özellikle altyapılardaki sporcuların ailelerinin çocuklarını antrenmanlara göndermeyeceğini aktardı. Liglerin şampiyon ilan edilmeden tamamlanması gerektiğini belirten Bolat, “Önümüzde Fenerbahçe Basketbol Takımı örneği var. Antrenmanlara devam ettiler, sonuç ortada” şeklinde konuştu.

Bolat: “Artık bu sezon için maç yapılmamalı”

“Kadınlar Ligi’nde sonuç üç aşağı, beş yukarı belli” diyen Akdeniz Spor Birliği Koçu Tamer Bolat, “Ama ben Büyük Erkekler Ligi’ni ve altyapıları da düşünerek artık bu saatten sonra hiç kimsenin maç yapmak istemeyeceğini düşünüyorum. Antrenmanlar devam etse bile özellikle altyapılardaki sporcuların aileleri, çocuklarını göndermek istemeyecektir diye düşünüyorum. Bence ligler bu sene burada sonuçlandırılmalı. Artık bu sezon için maç yapılmamalı” açıklamasını yaptı.

“Önümüzde Fenerbahçe örneği var”

Gelecek sezonun başına kadar hiçbir faaliyetin yürütülmemesi gerektiğini aktaran Tamer Bolat, “Önümüzde Fenerbahçe Basketbol Takımı örneği var. Antrenmanlara devam ettiler, sonuç ortada” dedi. “Bu riski kimse almak istemez. Hiçbir antrenör ve yönetici de oyuncuları antrenman yapmaya zorlayamaz” şeklinde sözlerini sürdüren deneyimli Koç, “Bu sene şampiyon olmasın. Tüm ligler için konuşuyorum. Hiçbir kategoride oynanan maçlara göre de şampiyon ilan edilmesin. Mücbir sebepten dolayı bütün faaliyetlerin askıya alınması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“İlerleyen senelerde daha güçlü bir takım olabiliriz”

Takımı Akdeniz Spor Birliği ile ilgili değerlendirmede bulunan Tamer Bolat, “Bizim takımımızın tamamı çalışan, iş sahibi kadınlardan oluşuyor. Biz sadece basketbol oynamak isteyen ve basketbolu zevk için oynayan bir takımız” dedi. Başlangıçta şampiyonluk parolası gibi bir şeyin söz konusu olmadığını, lige katkı olması ve devam etmesi ve kendileri gibi takımların da içinde var olmasının önemini vurgulayan Tamer Bolat, “Ayrıca Akdeniz Spor Birliği olarak bu bir başlangıç. Önümüzdeki dönemde hem altyapıdan, gelmek isteyen oyunculardan takviyeler yaparak ilerleyen seneler için daha güçlü bir takım olabiliriz. Yeter ki lige devam edelim. Devam ettikçe bu takım güçlenir, birkaç seneye kadar şampiyonluğa, en azından finale çıkabilecek bir performans gösterebilir” şeklinde konuştu.