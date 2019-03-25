Tarihi meydanda unutulmaz nostalji dolu anlar yaşandı

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD) 2019 yılı sezon faaliyetlerinin ilkini gerçekleştirdi.2019 Royalton Klasik Otomobil Ralli Şampiyonasının Bir numaralı organizasyonu muhteşem bir katılımla tamamlandı.

Pazar günü Gazimağusa’da Pekur Ltd. ana sponsorluğunda, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayesinde düzenlenen “9. Tekerlekler Cirilensin Klasik Otomobil Gezi ve Sergisi” tarihi Namık Kemal Meydanı’na adını yazdırdı.

Pazar sabahı Lefkoşa’da toplanan klasik severler sezon açılışına yoğun ilgi gösterdiler.

105 araçlık konvoy ile Mağusaya hareket eden klasik araçlar , Namık Kemal meydanına giriş yaptılar.

Meydanda bekleyen araçlarla beraber sergi pozisyonu ile yerleşen klasikler adeta göz banyosu yaptılar.

Halkın ve Turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Klasik araçlar , adeta meydanda gövde gösterisi yaptılar. 141 klasik aracın sergilendiği meydana, klasik arabalar ve misafirler sığmadı. Klasik arabaları inceleyip, fotoğraf çektirmek için sıraya giren misafirler, unutulmaz görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı.

Sergiye, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, KTKOD Başkanı Burçin Aliusta, Pekur Ltd. Direktörü Uğur Ergün, derneğin diğer etkinliklerine sponsor olan firmaların yöneticileri, dernek üyeleri ve çok sayıda klasik sever katıldı.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu senede Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun Lefkoşa Surlariçi’nde risk altındaki çocuklara yönelik düzenlediği projede yer alan 30 çocuğumuz da gezinin en önemli konukları arasındaydı.

Arter: "Meydanı yine doldurup, taşırdınız"

Konvoy halinde Lefkoşa’dan hareket edip, Gazimağusa Namık Kemal Meydanı’na doğru tekerlekleri cirileyen klasik severler, Gazimağusa ve civarından gelen klasik araçlarla birlikte meydanda sergi düzenini aldı. Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, klasik severleri selamlayarak “Mağusa’ya hoşgeldiniz… Geçen yıl olduğu gibi bu sene de meydanı doldurup taşırdınız” dedi. Arter, bu tür etkinliklere her zaman destek verdiklerini, klasik severleri yeniden Gazimağusa’da görmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Klasik araçların tutku olduğunu ve herkese nostalji yaşattığını belirten Arter, turizme ve Mağusa’nın tanıtımına katkı sağlayan her türlü etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

Aliusta: "141 araçla meydana sığmadık, Sezonumuzu rekorla açtık"

KTKOD Başkanı Burçin Aliusta da, Pekur Ltd. ana sponsorluğunda, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayesinde düzenlenen “9. Tekerlekler Cirilensin Klasik Otomobil Gezi ve Sergisi”nin bu yılın ilk etkinliği olduğunu belirtti. Gazimağusa Belediyesi’ne ev sahipliği için teşekkür eden Aliusta, Lefkoşa, Mağusa ve civar bölgelerden sergiye dahil olan klasik severlerle Namık Kemal Meydanı’nı doldurup, taşırdıklarını hatta sığmadıklarını söyledi.

Aliusta, “Klasik severler çok büyük bir ailedir… Bu görülen buzdağının bir yüzüdür. Bu sene yeni rekorlar yazmak için yola çıktık ve ilk etkinliğimizle birinci rekorumuzu kırdık. Klasik sever sayımız her geçen gün daha da artmaktadır” dedi.

Bu sezon 11 faaliyet yapacaklarını belirten Aliusta , hedeflerinin 1000 klasik araca ev sahipliği yapıp faaliyetlerini tamamlamak olduğunu söyledi.

Klasik severlere hitaben de konuşan Aliusta, derneğe ve faaliyetlere sahip çıkıldığı sürece, daha birçok başarıya imza atılacağını vurguladı.

Ayrıca organizasyonlara sahip çıkan ,katılan herkesin , dernek tarafından hayata geçirilecek olan birçok sosyal sorumluluk projelerinde de imzaları olacaklarını söyleyerek , hem faaliyetlere hem de derneğe sahip çıkmalarını istedi.

Ergün: "İşbirliğimiz sürecek"

Pekur Ltd. Direktörü Uğur Ergün de, Tekerlekler Cirilensin Klasik Otomobil Gezi ve Sergisi’ne yeniden sponsor olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek işbirliğinin daha nice yıllar sürmesini temenni etti.

Ergün, KTKOD’nin faaliyetlerine destek verirken, imza atılacak sosyal sorumluluk projelerinin de bir parçası olmak istediklerini ifade etti.