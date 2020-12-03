Cristiano Ronaldo kariyerinin tam 750. golünü kaydetti. 35 yaşındaki süper yıldızın, tarihin en golcü futbolcusu olmasına yalnızca 10 gol kaldı.

Portekizli süper yıldız, görkemli kariyerinde 750. kez gol sevinci yaşadı. Ronaldo Juventus'un Dinamo Kiev'i 3-0 yendiği maçta takımının 2. golünü attı.

Cristiano Ronaldo tarihte en çok gol atanlar listesinin 3. basamağında. Ancak zirveye yerleşmesine yalnızca 10 gol var.

59 gollü Josef Bican ilk, 757 gollü Pele ikinci basamakta yer alıyor.

Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ndeyse 132 golle ilk sırada.

35 yaşındaki yıldızın gol sayıları; 450 Real Madrid, 118 Manchester United, 102 Portekiz Milli Takımı, 75 Juventus, 5 Sporting Lizbon